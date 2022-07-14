Нестача чіпів перетворилася на надлишок: що відбувається на ринку мікросхем

Виробники техніки зробили запаси під час пандемії, і тепер витрачають процесори "зі складу".

Дефіцит процесорів не передбачається. Причиною цього стало зниження попиту на смартфони та ПК, а також те, що деякі виробники запаслися мікроелектронікою під час піку пандемії, повідомляє reuters.com.

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Наразі розробникам техніки не потрібні процесори у великих обсягах. Це викликало деякі проблеми у виробників мікросхем: індекс Philadelphia Semiconductor (SOX) впав на 35% у 2022 році, пише видання.

ЗМІ зазначає, що компанії-виробники гаджетів під час пандемії запасалися комп'ютерними чіпами. До 2019 року вони зазвичай замовляли комплектувальні якомога ближче до терміну виготовлення продукції, щоб не накопичувати запаси в надлишку та зменшити витрати на оренду й обслуговування складських приміщень.

Зрешою великі постачальники чіпів для виробників побутової електроніки, особливо бюджетних смартфонів, найбільше постраждали від економічної кризи, вважає Трістан Герра, старший аналітик Baird. Nvidia Corp., графічні карти якої використовуються для ігор і майнінгу криптовалют, ризикує зіткнутися з черговим падінням цін на свою продукцію ще й тому, що курс криптовалют нещодавно сильно просів, сказав Герра.

За словами аналітика Метта Брайсона з Wedbush, непогано почуваються ті компанії, які не вважали за потрібне надмірно запасатися чіпами. Він зазначає, що справи йдуть нормально в Apple — попит на її телефони залишається високим, а також все гаразд і в найбільшого у світі заводу з виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing.

"Виробники чіпів, які продають свої пристрої автозаводам і центрам обробки даних, також процвітатимуть, адже ми помічаємо безперервний попит", — підкреслив аналітик.

Однак щодо чіпів, які використовуються у смартфонах, намітилося зниження попиту. За заявою Герри, деякі заводи "перебудовують" лінію виробництва, щоб виробляти більше чіпів для керування живленням автомобілів і менше чіпів для смартфонів.

Аналітики не можуть назвати, скільки процесорів знаходиться на складах по всьому світу, відомо тільки, що запаси в першому кварталі досягли рекордно високого рівня в компаніях, які займаються виробництвом електроніки. На цьому наголосив аналітик Джефріс Марк Ліпаціс. Він також повідомив, що виробники вирішили витратити чіпи зі складів замість того, щоб купувати нові, й тому скасували зроблені раніше замовлення.

На думку деяких аналітиків, виробники автомобільних чіпів поки що в безпеці. Але це може тривати недовго, тому що автовиробники замовляють набагато більше чіпів, аніж їм потрібно. Це спричинить таку ж проблему, коли виробники швидко перестануть купувати чіпи, щоб витратити свої запаси.

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