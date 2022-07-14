Ученые открыли "фотонную связь" и поняли, как ускорить квантовый Интернет

Исследователи надеются, что такой материал как кремний поможет им организовать бесперебойную работу квантовых сетей.

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера (Канада) совершили значительный прорыв в разработке квантовых технологий, которые могут обеспечить стабильную и быструю квантовою интернет-связь на основе кремния. Подробности рассказало издание interestingengineering.com.

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Чтобы квантовые компьютеры работали без сбоев, ученые должны разработать "долгоживущие" кубиты, обеспечивающие вычислительную мощность, в также технологию связи, позволяющую этим кубитам связываться друг с другом в больших масштабах. В ходе ряда исследований выяснилось, что кремний является материалом для устойчивых кубитов.

"Излучатель, сочетающий в себе высокопроизводительные спиновые кубиты и генерацию оптических фотонов, идеально подходит для создания масштабируемых, распределенных квантовых сетей, потому что они могут обрабатывать и обмениваться данными одновременно, а не просто задействовать две разные квантовые технологии, одна из которых отвечает за обработку данных, а вторая — за их передачу", — пояснила Стефани Симмонс из Лаборатории кремниевых квантовых технологий Университета Саймона Фрейзера.

Такие излучатели ученые называют "Т-центрами". Они отмечают, что преимущество Т-центров в способности излучать световые волны такой же длины, как и современное телекоммуникационное сетевое оборудование.

"Т-центры позволят создавать квантовые процессоры, способные взаимодействовать с другими процессорами", — добавила Симмонс. "Если кремниевый кубит сможет взаимодействовать, излучая фотоны (свет) в том же диапазоне, который используется центрами обработки данных и оптоволоконными сетями, это значит, что соединение миллионов кубитов, необходимых для квантовых вычислений, вполне реально".

Кремний также нашел применение в области квантовых вычислений, поскольку он дает возможность быстро масштабировать технологию. Кремниевые компьютерные чипы уже массово производятся в больших масштабах, что делает их хорошими кандидатами для производства квантовых компьютеров, пишет СМИ.

"Если мы сможем создать кремниевый процессор для квантовых компьютеров, то нам не придется переоборудовать заводы, выпускающие кремниевые чипы для классических компьютеров, нам не придется "изобретать велосипед", ведь мы сможем запустить новое производство на тех же мощностях", — заключила Симмонс.

Ранее мы писали о том, что исследователи смогли соединить в сеть несколько, а не только два, квантовых компьютеров.

Сообщали также, что производители электроники пока что не испытывают дефицита микросхем, так как закупили процессоры с запасом во время пандемии.