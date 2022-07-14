Вчені відкрили "фотонний зв'язок" і зрозуміли, як прискорити квантовий інтернет

Дослідники сподіваються, що такий матеріал, як кремній, допоможе їм організувати безперебійну роботу квантових мереж.

Дослідники з Університету Саймона Фрейзера (Канада) зробили значний прорив у розробці квантових технологій, які можуть забезпечити стабільний та швидкий квантовий інтернет-зв'язок на основі кремнію. Подробиці розповіло видання interestingengineering.com.

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Щоб квантові комп'ютери працювали без збоїв, вчені повинні розробити "довгоживучі" кубіти, що забезпечують обчислювальну потужність, а також технологію зв'язку, що дозволяє цим кубітам зв'язуватися один з одним у великих масштабах. У результаті низки досліджень з'ясувалося, що кремній є матеріалом для стійких кубітів.

"Випромінювач, що поєднує в собі високопродуктивні спінові кубіти і генерацію оптичних фотонів, ідеально підходить для створення масштабованих, розподілених квантових мереж, тому що вони можуть обробляти та обмінюватися даними одночасно, а не просто задіяти дві різні квантові технології, одна з яких відповідає за обробку даних, а друга — за їх передачу", — пояснила Стефані Сіммонс із Лабораторії кремнієвих квантових технологій Університету Саймона Фрейзера.

Такі випромінювачі вчені називають Т-центрами. Вони зазначають, що перевага Т-центрів у здатності випромінювати світлові хвилі такої ж довжини, як і сучасне телекомунікаційне мережеве обладнання.

"Т-центри дозволять створювати квантові процесори, здатні взаємодіяти з іншими процесорами", — додала Сіммонс. — Якщо кремнієвий кубіт зможе взаємодіяти, випромінюючи фотони (світло) у тому самому діапазоні, який використовують центри обробки даних та оптоволоконні мережі, це означає, що з'єднання мільйонів кубітів, необхідних для квантових обчислень, цілком реальне".

Кремній також знайшов застосування у галузі квантових обчислень, оскільки він дає можливість швидко масштабувати технологію. Кремнієві комп'ютерні чіпи вже масово виробляються у великих масштабах, що робить їх добрими кандидатами для квантових комп'ютерів, пише ЗМІ.

"Якщо ми зможемо створити кремнієвий процесор для квантових комп'ютерів, то нам не доведеться переобладнати заводи, що випускають кремнієві чипи для класичних комп'ютерів, нам не доведеться "винаходити велосипед", адже ми зможемо запустити нове виробництво на тих же потужностях", — сказала Сіммонс.

Раніше ми писали про те, що дослідники змогли з'єднати в мережу кілька, а не лише два квантові комп'ютери.

Повідомляли також, що виробники електроніки поки що не відчувають дефіциту мікросхем, оскільки закупили процесори із запасом під час пандемії.