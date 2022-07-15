Самый маленький в мире генератор имеет мощность 8 кВт и не уступает бензиновым аналогам (видео)

Устройство весит в 10 раз меньше, чем бензиновые инверторы, но мощность имеет такую же.

Производитель дронов Fusionflight анонсировал микротурбинный генератор ARC, который весит в 10 раз меньше бензинового генератора, но имеет такую же мощность. Подробности опубликовало издание newatlas.com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Компания Fusionflight более известна как производитель беспилотных летательных аппаратов JetQuad вертикального взлета и посадки. Дроны способны развить скорость до 644 км/ч. Они работают на дизельном топливе, керосине или топливе для реактивных двигателей с 5-процентным добавлением масла для турбонаддува. Инженеры, вдохновившись БПЛА, создали портативный генератор размером 17x27x52 см и весом чуть менее 9 кг, мощность которого составляет 8 кВт. Для сравнения: генератор Gensafe GF8000, который весит 107 кг и использует двигатель объемом 459 куб. см имеет такую же мощность.

Разработчики заявляют, что их устройство достаточно мощное, чтобы питать системы целого дома, и достаточно легкий, что позволяет установить его в качестве дополнительного (резервного) источника питания в небольших электрических самолетах и дронах. С его помощь. также можно будет зарядить электромобиль. Конечно, он не зарядит авто столь же быстро, как специальная зарядная станция, однако за неимением других источников энергии, вполне справится с задачей, отмечает СМИ.

Издание акцентирует на том, что устройство слишком шумное. Авторы материала утверждают, что ARC во время работы звучит громче, чем турбины реактивного ранца JetCat P80, уровень шума которого составляет 116,5 децибел. Турбина генератора работает со скоростью 130 000 об./мин.

Справедливости ради следует отметить, что шум турбины, как правило, сильный, но он может затухать быстрее и на расстоянии, в отличие от низкочастотных вибраций обычного бензинового генератора. И Fusionfight, безусловно, позаботился о шумоподавлении, отметили журналисты.

Цена устройства пока не известна.

Ранее мы писали о том, что исследователи создали генератор, работающий при помощи водорослей. Его мощности хватает микроэлектронике.

Также информировали о том, что ученый из Швейцарии намерен разработать так называемый квантовый генератор, способный добывать электричество из тепла.