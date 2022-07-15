Найменший у світі генератор має потужність 8 кВт і не поступається бензиновим аналогам (відео)

Пристрій важить у 10 разів менше, ніж бензинові інвертори, але потужність має таку саму.

Виробник дронів Fusionflight анонсував мікротурбінний генератор ARC, який важить у 10 разів менше за бензиновий генератор, але має таку ж потужність. Подробиці опублікувало видання newatlas.com.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Компанія Fusionflight більш відома як виробник безпілотних літальних апаратів JetQuad вертикального зльоту та посадки. Дрони здатні розвинути швидкість до 644 км/год. Вони працюють на дизельному паливі, гасі або паливі для реактивних двигунів із 5-відсотковим додаванням олії для турбонаддуву. Інженери, надихнувшись БПЛА, створили портативний генератор розміром 17x27x52 см і вагою трохи менше 9 кг, потужність якого становить 8 кВт. Для порівняння: генератор Gensafe GF8000, який важить 107 кг та використовує двигун об'ємом 459 куб. см має таку саму потужність.

Розробники заявляють, що їхній пристрій досить потужний, щоб живити системи цілого будинку, і досить легкий, що дозволяє встановити його як додаткове (резервне) джерело живлення в невеликих електричних літаках і дронах. З його допомоги. також можна буде зарядити електромобіль. Звичайно, він не зарядить авто так само швидко, як спеціальна зарядна станція, проте через брак інших джерел енергії цілком впорається із завданням, зазначає ЗМІ.

Видання акцентує на тому, що пристрій надто шумний. Автори матеріалу стверджують, що ARC під час роботи звучить голосніше, ніж турбіни реактивного портфеля JetCat P80, рівень шуму якого становить 116,5 децибелів. Турбіна генератора працює зі швидкістю 130 000 об/хв.

Задля справедливості варто зазначити, що шум турбіни, як правило, сильний, але він може загасати швидше і на відстані, на відміну від низькочастотних вібрацій звичайного бензинового генератора. І Fusionfight, безумовно, подбав про шумозаглушення, зазначили журналісти.

Ціна пристрою поки що не відома.

Раніше ми писали про те, що дослідники створили генератор, який працює за допомогою водоростей. Його потужності вистачає мікроелектроніці.

Також інформували про те, що вчений зі Швейцарії має намір розробити так званий квантовий генератор, здатний видобувати електрику з тепла.