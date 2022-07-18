Инженеры создают систему для кибер- и радиотехнической разведки за $59 млн

Платформа TLS-BCT от Lockheed Martin будет не только глушить сигналы, но и перехватывать разговоры, выявлять местонахождение противника.

Lockheed Martin получила еще один контракт от Пентагона. На этот раз компания возьмется за разработку прототипов в рамках программы Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT). Подробности сообщило издание DefenseNews.

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Согласно данным DefenseNews, недавно Lockheed Martin заключала контракт на поставку прототипа системы TLS-BCT, являющей собой набор средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кибер- и радиотехнической разведки. Сумма сделки составляет 58,8 миллиона долларов.

Издание пишет, что TLS-BCT "разрабатывается для повышения осведомленности войск, увеличивает вариативность наступлений, давая возможность блокировать или ухудшать работу систем противника". Это все должно положительно сказаться на тактике и стратегии проведения военных кампаний. Прототипы РЭБ будут установлены на боевые машины Stryker.

[ + – ] Прототипы РЭБ будут установлены на боевые машины Stryker

TLS-BCT — армейская платформа следующего поколения, способная противостоять современным угрозам на поле боя, которое становится все более цифровым, отмечает медиа. "В современной войне важно контролировать электромагнитный спектр, который используется для связи с союзниками, а также для выявления и подавления противников", — говорится в материале.

"Новый интегрированный набор радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы и операций в киберпространстве обеспечит солдат критически важной информацией о противнике посредством обнаружения, идентификации, определения его местоположения, использования его частот и нарушения его каналов связи в режиме реального времени", — сказал руководитель проекта Кен Стрейер.

Издание также информировало о том, что у Stryker были обнаружены проблемы с питанием во время тестирования сетевого оборудования. В ближайшее время инженеры намерены устранить эти проблемы. К восстановительным работам было привлечено Управление программы наземных боевых систем.

В Lockheed Martin отметили, что РЭБ TLS-BCT является "воплощением концепции безопасности 21 века, разработанной компанией". Платформа будет реализована в кратчайшие сроки, чтобы дать военным инструмент для проведения миссий, пообещали представители компании.

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