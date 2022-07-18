Інженери створюють систему РЕБ з функцією кібер- та радіотехнічної розвідки за $59 млн

Платформа TLS-BCT від Lockheed Martin не лише глушитиме сигнали, а й перехоплюватиме розмови, виявлятиме місцезнаходження супротивника.

Lockheed Martin отримала ще один контракт від Пентагону. На цей раз компанія візьметься за розробку прототипів у межах програми Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT). Подробиці повідомило видання DefenseNews.

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Згідно з даними DefenseNews, нещодавно Lockheed Martin укладала контракт на постачання прототипу системи TLS-BCT, що є набором засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), кібер- та радіотехнічної розвідки. Сума операції складає 58,8 мільйона доларів.

Видання пише, що TLS-BCT "розробляється для підвищення обізнаності військ, збільшує варіативність наступів, даючи можливість блокувати чи погіршувати роботу систем противника". Це все має позитивно позначитися на тактиці та стратегії проведення воєнних кампаній. Прототипи РЕБ встановлять на бойові машини Stryker.

[ + – ] Прототипи РЕБ встановлять на бойові машини Stryker

TLS-BCT — армійська платформа наступного покоління, здатна протистояти сучасним загрозам на полі бою, яке стає все більше цифровою, зазначає медіа. "У сучасній війні важливо контролювати електромагнітний спектр, який використовується для зв'язку з союзниками, а також для виявлення та придушення противників", — йдеться у матеріалі.

"Новий інтегрований набір радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби та операцій у кіберпросторі забезпечить солдатів критично важливою інформацією про противника за допомогою виявлення, ідентифікації, визначення його розташування, використання його частот та порушення його каналів зв'язку в режимі реального часу", — сказав керівник проєкту Кен Стрейер.

Видання також інформувало про те, що у Stryker виявлені проблеми із живленням під час тестування мережного обладнання. Найближчим часом інженери мають намір усунути ці проблеми. До відновлювальних робіт залучено Управління програми бойових наземних систем.

У Lockheed Martin зазначили, що РЕБ TLS-BCT є "втіленням концепції безпеки 21 століття, розробленої компанією". Платформу реалізують у найкоротший термін, щоб дати військовим інструмент для проведення місій, пообіцяли представники компанії.

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