"Розумна" технологія вираховує снайперів і заважає їм за допомогою дронів: як вона працює

Система Shotpoint допоможе силовикам швидше відшукати стрільця або відволікти його, зберігши людям життя.

Інженери розробили систему, що дозволяє швидко вирахувати снайпера. Експерт із безпеки компанії Databuoy Corporation Патрік Філ розповів, як вона працює, у колонці на сайті Security Infowatch.

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Databuoy Corporation створила технологію акустичного виявлення збройових пострілів і локалізації стрільця під назвою Shotpoint. В її основі лежить мережа датчиків, що встановлюються на стовпах або будинках навколо певних зон. Під час стрільби з гвинтівки обладнання відстежує звук і визначає, звідки він виходить, аж до поверху, де розташувався зловмисник, із точністю менше 2 м. Крім того, Shotpoint здатна визначити траєкторію польоту кулі, якщо "зловить" звук.

Система приблизно за 2 с надсилає повідомлення службам швидкого реагування та правоохоронцям. За словами Патріка Філа, технологія значно скорочує час, який потрібний силовикам для прибуття на місце події, знаходження та затримання стрільця, а в результаті — для порятунку життів людей. До комплексу також входять камери, здатні візуально підтвердити місцезнаходження зловмисника чи жертв.

[ + – ] Принцип роботи Shotpoint Фото: Скриншот

Реакцію можна ще більше прискорити, якщо задіяти автоматизовані системи. Наприклад, отримавши повідомлення, вони можуть відправити до місця, де причаївся снайпер, дрон, щоб відволікти його, зняти на камеру або іншим чином перешкодити вести вогонь. Ще один варіант — підключити датчики до "розумних" систем управління будівель, які включатимуть тривогу або спрямовуватимуть на стрілка промені прожекторів.

Експерт зазначає, що багато міст уже використовують технологію визначення розташування пострілів на великій площі, на яку поліція витрачає велику кількість грошей. Натомість можна встановити датчики в місцях скупчення людей, таких як парки та площі, щоб люди почувалися в більшій безпеці. Встановлення акустичних систем виявлення навколо приватних об'єктів, таких як будинки, торгові центри та ділові райони обійдеться відносно недорого.

"Неможливо передбачити, де відбудеться наступна активна стрілянина, але наявність стратегічного плану та використання сучасних технологій може знизити ризик і врятувати життя", — наголосив Патрік Філ.

За інформацією Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї (Gun Violence Archive), з початку 2022 року лише на території США сталося понад 300 масових розстрілів. Зловмисники відкривали вогонь по людях у містах і селах, у школах, лікарнях, торгових центрах, кінотеатрах, військових базах, ресторанах, нічних клубах і на концертах просто неба.

Одна з найзнакових подій сталася 4 липня 2022 року в Гайленд-Парку, штат Іллінойс, під час параду з нагоди Дня незалежності країни — в результаті вбито 7 людей і поранено ще 46. Стрілець засів на даху будівлі з гвинтівкою та випустив понад 80 куль, а потім спустився та змішався з натовпом. Невдовзі поліція заарештувала 21-річного підозрюваного Роберта Крімо ІІІ.

Раніше писали про стрілянину в ТРЦ Копенгагена (Данія), внаслідок якої загинули троє людей. За даними слідства, 47-річний громадянин Росії кілька разів вистрілив із рушниці, у нього також виявили ніж.

Минулого року стало відомо, що в США "поліцейський" ШІ помилково відправив чоловіка до в'язниці за вбивство. Йдеться про систему спостереження ShotSpotter, що визначає місце розташування пострілів по звуках, що уловлюються спеціальними датчиками. Результати, представлені штучним інтелектом, стали головним доказом, на підставі якого жителя Чикаго Майкла Вільямса засудили до ув'язнення за вбивство пасажира. Лише через рік прокуратура закрила справу та випустила його через брак доказів.