"Умная" технология вычисляет снайперов и мешает им с помощью дронов: как она работает

Система Shotpoint поможет силовикам быстрее отыскать стрелка или отвлечь его, сохранив людям жизни.

Инженеры разработали систему, которая позволяет быстро вычислить снайпера. Эксперт по безопасности компании Databuoy Corporation Патрик Фил рассказал, как она работает, в колонке на сайте Security Infowatch.

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Databuoy Corporation создала технологию акустического обнаружения оружейных выстрелов и локализации стрелка под названием Shotpoint. В ее основе лежит сеть датчиков, устанавливаемых на столбах или зданиях вокруг определенных зон. Во время стрельбы из винтовки, оборудование отслеживает звук и определяют, откуда он исходит вплоть до этажа, где расположился злоумышленник, с точностью менее 2 м. Кроме того, Shotpoint способна определить траекторию полета пули, если "поймает" звук.

Система примерно за 2 сек. отправляет уведомление службам быстрого реагирования и правоохранителям. По словам Патрика Фила, технология значительно сокращает время, которое необходимо силовикам для прибытия на место происшествия, нахождения и поимки стрелка, а в результате — для спасения жизней людей. В комплекс также входят камеры, способные визуально подтвердить местоположение злоумышленника или жертв.

[ + – ] Принцип работы Shotpoint Фото: Скриншот

Реакцию можно еще сильнее ускорить, если задействовать автоматизированные системы. К примеру, получив сообщение, они могут отправить к месту, где затаился снайпер, дрона, чтобы отвлечь его, снять на камеру или другим образом помешать вести огонь. Еще один вариант — подключить датчики к "умным" системам управления зданий, которые будут включать тревогу или направлять на стрелка лучи прожекторов.

Эксперт отмечает, что многие города уже используют технологию определения местоположения выстрелов на большой площади, на которую полиция тратит большое количество денег. Вместо этого можно установить датчики в местах скопления людей, таких как парки и площади, чтобы люди почувствовали себя в большей безопасности. Установка акустических систем обнаружения вокруг частных объектов, таких как дома, торговые центры и деловые районы, обойдется относительно недорого.

"Невозможно предсказать, где произойдет следующая активная стрельба, но наличие стратегического плана и использование современных технологий может снизить риск и спасти жизни", — подчеркнул Патрик Фил.

По информации Архива насилия с применением огнестрельного оружия (Gun Violence Archive), с начала 2022 года только на территории США произошло более 300 массовых расстрелов. Злоумышленники открывали огонь по людям в городах и селах, в школах, больницах, торговых центрах, кинотеатрах, военных базах, ресторанах, ночных клубах и на концертах под открытым небом.

Одно из самых знаковых событий произошло 4 июля 2022 года в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, во время парада по случаю Дня независимости страны — в результате убиты 7 человек и ранены еще 46. Стрелок засел на крыше здания с винтовкой и выпустил более 80-ти пуль, а затем спустился и смешался с толпой. Вскоре полиция арестовала 21-летнего подозреваемого Роберта Кримо III.

Ранее писали о стрельбе в ТРЦ Копенгагена (Дания), в результате которой погибли три человека. По данным следствия, 47-летний гражданин России несколько раз выстрелил из ружья, при нем также обнаружили нож.

В прошлом году стало известно, что в США "полицейский" ИИ по ошибке отправил мужчину в тюрьму за убийство. Речь идет о системе наблюдения ShotSpotter, определяющая местоположение выстрелов по звукам, улавливаемых специальными датчиками. Результаты, представленные искусственным интеллектом, стали главной уликой, на основании которой жителя Чикаго Майкла Уильямса приговорили к тюремному заключению за убийство пассажира. Лишь спустя год прокуратура закрыла дело и выпустила его за недостаточностью доказательств.