Как решится судьба биткоина: эксперты прогнозируют падение курса до $10 тысяч

Однако некоторые инвесторы настаивают на том, что BTC дорастет до $30 тысяч.

Некоторые эксперты уверены, что биткоин скоро достигнет показателя в $30 тыс., другие же не столь оптимистичны, и поэтому прогнозируют еще большее проседание курса. Мнения собрал в своем материале ресурс nasdaq.com.

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Ровно год назад биткоин торговался около $30 тыс., и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты, ведь в ноябре 2021-го его цена достигла рекордных $69 тыс. Однако нового пика не случилось, и в 2022 году самый популярный диджитал-актив рухнул, потащив вниз за собой другие криптовалюты.

В связи с тем, что криптокомпании сокращают персонал и готовятся к затяжной "криптозиме", возникает вопрос: что ждет BTC в будущем? Сегодня, торгуясь по цене около $22 тыс., он сохранил около трети от своей пиковой стоимости. Однако из-за опасений высокой инфляции, повышения процентных ставок и надвигающейся рецессии можно предположить, что даже долгосрочные инвесторы откажутся от биткоина в пользу более безопасных активов, пишет СМИ.

Согласно опросу, проведенному MLIV в этом месяце, 60% респондентов считают, что BTC ждет очередное падение и вскоре его курс достигнет отметки в $10 тыс., сообщает Bloomberg. Аналитики обнаружили, что институциональные инвесторы еще сохраняют веру в то, что у цифровых активов есть хорошие перспективы, а вот розничные инвесторы уже в это не верят. Так, 18% профессиональных инвесторов сказали, что криптовалюта — это "мусор", 32% настроены скептически, 23% холдеров не теряют надежды на восстановление курса, но выражают некоторый скепсис, 26% высказались оптимистично и согласились с тем, что за криптовалютами будущее. Примечательно, что всего 4% профессионалов назвали себя "биткоин-максималистами". В опросе приняли участие 950 инвесторов с Уолл-стрит.

Аналогичный опрос, в котором приняли участие 2200 человек и который был проведен в Китае, показал, что 40% респондентов были готовы купить биткоин, когда его стоимость достигла $10 тыс., и только 8% готовы купить диджитал-актив по цене $18 тыс., сообщает Coin Telegraph. В отчете также говорится, что биткоин все еще находится в "медвежьей" фазе и сентябрю 2022-го криптовалюта может упасть до отметки в $13 тыс.

Криптоэксперт, известный под псевдонимом KALEO, озвучил позитивный прогноз относительно курса биткоина, пишет DailyHodl. Согласно проведенному им анализу, BTC достиг дна и вскоре должен "отскочить" от него и, как следствие, подняться вверх. Эксперт не ожидает, что биткоин вернется к своему ноябрьскому пику в ближайшее время, однако и дальнейшего падения он не прогнозирует.

Ранее мы сообщали, что из-за падения себестоимости майнинга, цена биткоина может снизиться. Эксперты отметили 50-процентное падение себестоимости добычи BTC, что негативно скажется на его курсе.

Сообщали о том, что крупные холдеры предпочитают использовать собственный биткоин кошелек, а не услуги криптобирж, поэтому массово выводят активы.