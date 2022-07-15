Биткоин снова может подешеветь: эксперты раскрыли причины

Себестоимость майнинга рухнула почти на 50%, а это значит, что стоимость биткоина может рухнуть ниже $20 тыс.

Себестоимость майнинга самой популярной криптовалюты, биткоина, упала почти в два раза, согласно данным JPMorgan Chase. Это может повлиять на курс BTC, передает bloomberg.com.

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Еще в начале июня 2022 года себестоимость добычи биткоина составляла $24 тыс., однако сегодня аналитики оценивают ее в $13 тыс. Как видим, падение составило почти 50%. Холдерам стоит обратить на это внимание, ведь данный фактор влияет на курс диджитал-активов, иными словами, вслед за снижением себестоимости майнинга может просесть и курс. А затем, как обычно, биткоин потянет вниз за собой и другие альткоины.

В JPMorgan Chase причиной проседания себестоимости назвали сокращение энергопотребления, так как компании, занимающиеся майнингом, активнее внедряют более энергоэффективное оборудование. Аналитики уверены, что это может затормозить рост котировок в будущем, потому что некоторые игроки крипторынка отталкиваются именно от этого показателя как от минимального показателя курса биткоина.

Напомним, что BTC достиг пика в ноябре 2021 года. Тогда его курс держался на отметке $69 тыс. Многие аналитики и инвесторы прогнозировали рост до $100 тыс., однако уже в декабре-январе курс начал медленно снижаться, и к июлю 2022 года просел на 60%. Причин тому было несколько: повышение ключевой ставки ФРС США, провалившийся проект Terra/Luna, банкротство криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. В течение последнего месяца цена BTC не превышает показателя в $20 тыс. Дальнейшее падение курса провоцирует "распродажа" крипто-активов, которую затеяли многие холдеры и майнеры. В JPMorgan подчеркивают, что в 3-м квартале этот фактор окажет еще большее влияние.

Ранее Фокус сообщал о том, что добытчики криптовалют теряют заработок и теперь рынок перешел под управление инвесторов. "Киты" и "креветки" не собираются сдаваться — они продолжают скупать изрядно подешевевшие альткоины и BTC.

Также информировали о том, что довольно большое количество крупных холдеров вывели свои цифровые активы с бирж и перевели их на приватные криптокошельки. После крупного обвала курса биткоина, инвесторы не доверяют биржам, а потому предпочитают хранить активы "при себе".