Біткоїн знову може подешевшати: експерти розкрили причини

Собівартість майнінгу впала майже на 50%, а це означає, що вартість біткоїну може впасти нижче $20 тис.

Собівартість майнінгу найпопулярнішої криптовалюти, біткоїну, впала майже вдвічі, згідно з даними JPMorgan Chase. Це може вплинути на курс BTC, повідомляє bloomberg.com.

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Ще на початку червня 2022 року собівартість видобутку біткоїну становила $24 тис., проте сьогодні аналітики оцінюють її в $13 тис. Як бачимо, падіння становило майже 50%. Холдерам варто звернути на це увагу, адже цей фактор впливає на курс діджитал-активів, іншими словами, за зниженням собівартості майнінгу може просісти і курс. А потім, як завжди, біткоїн потягне вниз за собою інші альткоїни.

У JPMorgan Chase причиною просідання собівартості назвали скорочення енергоспоживання, оскільки компанії, що займаються майнінгом, активніше впроваджують енергоефективніше обладнання. Аналітики впевнені, що це може загальмувати зростання котирувань у майбутньому, тому що деякі гравці крипторинку відштовхуються саме від цього показника як від мінімального показника біткоїну.

Нагадаємо, що BTC досяг піку в листопаді 2021 року. Тоді його курс тримався на позначці $69 тис. Багато аналітиків та інвесторів прогнозували зростання до $100 тис., проте вже в грудні-січні курс почав повільно знижуватися, і до липня 2022 року просів на 60%. Причин тому було кілька: підвищення ключової ставки ФРС США, проєкт Terra/Luna, що провалився, банкрутство криптовалютного хедж-фонду Three Arrows Capital. Протягом останнього місяця ціна BTC не перевищує показника $20 тис. Подальше падіння курсу провокує "розпродаж" крипто-активів, який затіяли багато холдерів і майнерів. У JPMorgan підкреслюють, що в 3-му кварталі цей фактор вплине ще більше.

Раніше Фокус повідомляв про те, що видобувачі криптовалют втрачають заробіток і тепер ринок перейшов під управління інвесторів. "Кити" і "креветки" не збираються здаватися — вони продовжують скуповувати альткоїни і BTC, що значно подешевшали.

Також інформували про те, що досить велика кількість великих холдерів вивели свої цифрові активи з бірж і перевели їх на приватні криптогаманці. Після великого обвалу курсу біткоїну інвестори не довіряють біржам, а тому вважають за краще зберігати активи "при собі".