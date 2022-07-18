Стаи дронов будут защищать истребители: в чем суть новой концепции воздушного боя

БПЛА будут вести разведку, "прикрывать", отражать атаки противника, задействовать системы РЭБ — делать все, чтобы сохранить жизнь пилотов.

Lockheed Martin приступает к разработке дронов, которые будут использоваться для сопровождения и прикрытия истребителей ВВС США. Подробности сообщает defensenews.com.

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Через 3 года на вооружении американских ВВС появятся дроны, разработанные подразделением Lockheed Martin — Skunk Works. По словам представителя компании, они будут стоить намного дешевле, чем БПЛА, которые применяются военными сегодня. По задумке инженеров, это будут "одноразовые" аппараты, которые возможно легко и быстро заменить аналогичными. Один из высокопоставленных чиновников ВВС США заявил, что подобного рода устройства планируется использовать "в Тихом океане", пишет СМИ.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл неоднократно говорил о возможности использовать до 5-ти беспилотников совместно с пилотируемым истребителями, такими как F-35 или Next Generation Air Dominance. Ранее Кендалл заявлял, что воплощение в жизнь концепции совместной работы БПЛА и пилотируемых аппаратов является одним из его главных приоритетов, потому как это "может помочь ВВС сохранить свою боеспособность в следующем десятилетии, так как старые самолеты, вроде F-16, к тому времени начнут изнашиваться", цитирует медиа.

Инженеры Skunk Works предполагают, что новые дроны будут работать "в команде", и каждому из них будет отведена своя роль — они будут вести разведку, "прикрывать", отражать атаки противника, задействовать системы РЭБ и пр. Пока что разработчики не могут обнародовать изображения устройств, над которыми работают, но могут показать видео, дающее понимание их идеи. Ролик демонстрирует анимацию полета F-35 рядом с различными дронами.

Как показано в ролике, БПЛА одного вида служат ложными целями для ракет класса "земля-воздух" противника, отвлекая их, другой вид дронов используют средства радиоэлектронной борьбы против средств противовоздушной обороны противника, третья группа устройств определяет местонахождение зенитных батарей и передает эти данные пилотируемые F-35, четвертая группа, оснащенная ракетами, управляется пилотами F-35 и используется в качестве дополнительного средства защиты.

Глава Skunk Works Джон Кларк считает, что дроны должны иметь такие же радиолокационные сигнатуры, как и сопровождаемый ими истребитель, чтобы они не перепутали "свой" самолет с самолетом противника. Это, по его словам потребует дополнительных затрат, однако данный функционал жизненно необходим. Также Кларк отметил, что БПЛА могут летать медленнее или быстрее, чем пилотируемый истребитель, — в любом случае концепция будет работать.

Чиновник заверил, что беспилотник, работающий в паре с пилотируемым F-35, может, например, нести от 4 до 8 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности, например, AIM-120. По его словам, предоставление команде пилотируемых истребителей и дронов гораздо большей огневой мощи дает им больше шансов выжить в ходе миссии.

По словам Кларка, беспилотники F-35 будут связываться с дронами с помощью сети Joint All-Domain Command and Control, работающую на базе искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщали о том, что в Королевских ВВС считают приемлемым использовать рои дронов в бою. Эта тактика была названа эффективной после ряда проведенных тестов.