Зграї дронів захищатимуть винищувачі: у чому суть нової концепції повітряного бою

БПЛА будуть вести розвідку, "прикривати", відбивати атаки противника, задіювати системи РЕБ — робити все, щоб зберегти життя пілотів.

Lockheed Martin починає розробку дронів, які будуть використовуватися для супроводу та прикриття винищувачів ВПС США. Подробиці повідомляє defensenews.com.

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Через три роки на озброєнні американських ВПС з'являться дрони, розроблені підрозділом Lockheed Martin — Skunk Works. За словами представника компанії, вони коштуватимуть набагато дешевше, ніж БПЛА, які застосовують військові сьогодні. За задумом інженерів, це будуть "одноразові" апарати, які можна легко й швидко замінити аналогічними. Один із високопосадовців ВПС США заявив, що подібні пристрої планується використовувати "в Тихому океані", пише ЗМІ.

Міністр ВПС Френк Кендалл неодноразово говорив про можливість використовувати до 5 безпілотників спільно з пілотованим винищувачами, такими як F-35 або Next Generation Air Dominance. Раніше Кендал заявляв, що втілення у життя концепції спільної роботи БПЛА та пілотованих апаратів є одним з його головних пріоритетів, тому що це "може допомогти ВПС зберегти свою боєздатність у наступному десятилітті, оскільки старі літаки, на зразок F-16, на той час почнуть зношуватися", цитує медіа.

Інженери Skunk Works припускають, що нові дрони працюватимуть "у команді", й кожному з них буде відведена своя роль — вони будуть вести розвідку, "прикривати", відбивати атаки противника, задіювати системи РЕБ тощо. Поки що розробники не можуть оприлюднити зображення пристроїв, над якими працюють, але можуть показати відео, що дає розуміння їх ідеї. Ролик демонструє анімацію польоту F-35 поряд із різними дронами.

Як показано в ролику, БПЛА одного виду слугують хибними цілями для ракет класу "земля-повітря" противника, відволікаючи їх, інший вид дронів використовують засоби радіоелектронної боротьби проти засобів протиповітряної оборони противника, третя група пристроїв визначає місцезнаходження зенітних батарей і передає ці дані пілотовані F-35, четверта група, оснащена ракетами, керується пілотами F-35 і використовується як додатковий засіб захисту.

Глава Skunk Works Джон Кларк вважає, що дрони повинні мати такі ж радіолокаційні сигнатури, як і винищувач, що супроводжується ними, щоб вони не переплутали "свій" літак із літаком противника. Це, за його словами, вимагатиме додаткових витрат, проте цей функціонал життєво необхідний. Також Кларк зазначив, що БПЛА можуть літати повільніше чи швидше, ніж пілотований винищувач, — у будь-якому разі концепція працюватиме.

Чиновник запевнив, що безпілотник, який працює в парі з пілотованим F-35, може, наприклад, нести від 4 до 8 ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності, наприклад, AIM-120. За його словами, надання команді винищувачів і дронів, що пілотуються, набагато більшої вогневої могутності дає їм більше шансів вижити в процесі місії.

За словами Кларка, безпілотники F-35 зв'язуватимуться з дронами за допомогою мережі Joint All-Domain Command and Control, яка працює на базі штучного інтелекту.

Раніше ми повідомляли про те, що в Королівських ВПС вважають прийнятним використовувати рої дронів у бою. Цю тактику назвали ефективною після низки проведених тестів.