Дешевая микросхема заставляет батареи работать на 30% дольше

Технология подходит для аккумуляторов с любой емкостью и химическим составом. Изобретатель уверяет, что она произведет революцию.

91-летний инженер на пенсии Ларри Удел из США представил технологию, которая может увеличить срок службы батарей на 30%. Мужчина рассказал о своем проекте изданию Popular Mechanics.

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Сейчас батареи используются во многих сферах: от мобильных телефонов до медицинского оборудования, и срок службы определяет, как долго техника прослужит без сбоев. Электронные устройства могут хранить ограниченный запас энергии и нуждаются в электрических сигналах, чтобы ее использовать. При низком заряде этот сигнал не возникает, поэтому батарея считается разряженной, даже если в ней еще остались какие-то "крохи" энергии.

Ларри Удел вместе со своей компанией BatterySavers придумал микросхему размером с монетку, которую можно установить поверх или внутри корпуса батареи, подключив к клеммам. По словам изобретателя, эта плата очень маленькая, дешевая и простая, поэтому ее легко встроить при сборке устройства и модифицировать позже, при этом она "выжимает" остатки энергии, которые обычно пропадают впустую. Ларри Удел ожидает, что его технология произведет революцию во всем: от обычных пальчиковых батареек до аккумуляторов для электромобилей и космических вездеходов.

[ + – ] Микросхема BatterySavers

Модель BatterySavers повышает напряжение в разряженном аккумуляторе до уровня, когда появляется сигнал, что позволяет потратить оставшуюся энергию с большей скоростью. Это возможно, если устройство будет работать при более низком напряжении, чем могут адаптировать стандартные регуляторы, и в результате повышается срок службы большинства типов батарей с разными емкостями и химическим составом.

Уникальная модель автономно включает схему повышения напряжения только при необходимости, что предотвращает чрезмерный расход энергии. Ни один другой метод повышения мощности пока не помогает использовать остатки энергии в разряженных батареях без ущерба для времени отклика или выходной мощности.

[ + – ] Прототип BatterySavers

После четырех лет совершенствования прототипа команда накопила $100 тыс. и пытается получить лицензию на свой продукт, утверждая, что он уже готов к массовому производству. Стоимость производства оценили в 12 центов за одно устройство, а продавать планируют наборами по две штуки за 99 центов.

По словам Ларри Удела, технология сильнее всего пригодится в местах, где электроэнергия необходима и незаменима, например, на объектах NASA, в военных спецподразделениях, портативного медицинского оборудования. "Когда жизнь висит на волоске, дополнительная мощность может иметь значение", — подчеркнул инженер.

Одним из главных препятствий он считает крупные производители аккумуляторы, которые выпускают продукцию большими партиями и заинтересованы в том, чтобы продавать как-можно больше товара. Больший срок службы батарей означает сокращение продаж, но Удел надеется склонить на свою сторону хотя бы одну из компаний и изменить подход к производству, чтобы увеличить прибыль в долгосрочной перспективе.

"Если бы мои устройства Duracell AA, работающие от батареек, могли использовать больше энергии, оставшейся в их разряженных батареях, всего 5 или 10 процентов имели бы большое значение", прокомментировал автомобильный эксперт и технический консультант Института автомобильной промышленности Том Дентон.

Ларри Удел десятки лет работал над продуктами как для крупнейших американских корпораций из списка Fortune 500s, так и для молодых стартапов Силиконовой долины. Он консультировал HP, Samsung и Siemens, а также создал программы ООН по экономическому разнообразию на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне, руководил копанией Eye-Com, разработавшей систему управления глазным яблоком для коляски знаменитого ученого Стивена Хокинга.

Ранее ученые собрали "живой" аккумулятор с бактериями, которые производят электричество. Микроорганизмы могут несколько недель обеспечивать питание небольшим электронным устройствам, технологию предлагают использовать для Интернета вещей.

В США разработали улучшенные литий-ионные батареи с электродами из необычного материала на основе ванадия, хрома и цианида. По словам создателей, они показывают состояние заряда на 2000% точнее существующих методов.