Дешева мікросхема змушує батареї працювати на 30% довше

Технологія підходить для акумуляторів із будь-якою ємністю й хімічним складом. Винахідник запевняє, що вона здійснить революцію.

91-річний інженер на пенсії Ларрі Удел із США представив технологію, яка може збільшити термін служби батарей на 30%. Чоловік розповів про свій проєкт виданню Popular Mechanics.

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Наразі батареї використовуються в багатьох сферах: від мобільних телефонів до медичного обладнання, і термін служби визначає, як довго техніка прослужить без збоїв. Електронні пристрої можуть зберігати обмежений запас енергії та потребують електричних сигналів, щоб її використовувати. При низькому заряді цей сигнал не виникає, тому батарея вважається розрядженою, навіть якщо в ній ще залишилися якісь "крихти" енергії.

Ларрі Удел разом зі своєю компанією BatterySavers придумав мікросхему розміром із монетку, яку можна встановити поверх або всередині корпусу батареї, підключивши до клем. За словами винахідника, ця плата дуже маленька, дешева та проста, тому її легко вбудувати при складанні пристрою та модифікувати пізніше, при цьому вона "вичавлює" залишки енергії, які зазвичай зникають марно. Ларрі Удел очікує, що його технологія зробить революцію в усьому: від звичайних пальчикових батарей до акумуляторів для електромобілів і космічних всюдиходів.

[ + – ] Мікросхема BatterySavers

Модель BatterySavers підвищує напругу в розрядженому акумуляторі до рівня, коли з'являється сигнал, що дозволяє витратити енергію, яка залишилася, з більшою швидкістю. Це можливо, якщо пристрій працюватиме при нижчій напрузі, ніж можуть адаптувати стандартні регулятори, і в результаті підвищується термін служби більшості типів батарей із різними ємностями та хімічним складом.

Унікальна модель автономно включає схему підвищення напруги лише за необхідності, що запобігає надмірній витраті енергії. Жоден інший спосіб підвищення потужності поки що не допомагає використовувати залишки енергії в розряджених батареях без шкоди для часу відгуку або вихідної потужності.

[ + – ] Прототип BatterySavers

Після чотирьох років удосконалення прототипу команда накопичила $100 тис. і намагається отримати ліцензію на свій продукт, стверджуючи, що він уже готовий до масового виробництва. Вартість виробництва оцінили у 12 центів за один пристрій, а планувати продавати наборами по дві штуки за 99 центів.

За словами Ларрі Удела, технологія найбільше стане в нагоді в місцях, де електроенергія необхідна та незамінна, наприклад, на об'єктах NASA, у військових спецпідрозділах, у портативному медичному обладнанні. "Коли життя висить на волосині, додаткова потужність може мати значення", — наголосив інженер.

Однією з головних перешкод він вважає великих виробників акумуляторів, які випускають продукцію великими партіями та зацікавлені в тому, щоб продавати якнайбільше товару. Більший термін служби батарей означає скорочення продажів, але Удел сподівається схилити на свій бік хоча б одну з компаній і змінити підхід до виробництва, щоб збільшити прибуток у довгостроковій перспективі.

"Якби мої пристрої Duracell AA, що працюють від батарейок, могли використовувати більше енергії, що залишилася в їхніх розряджених батареях, усього 5 або 10 відсотків мали б велике значення", — прокоментував експерт і технічний консультант Інституту автомобільної промисловості Том Дентон.

Ларрі Удел десятки років працювала над продуктами як для найбільших американських корпорацій зі списку Fortune 500s, так і для молодих стартапів Силіконової долини. Він консультував HP, Samsung і Siemens, а також створив програми ООН із економічного розмаїття на Близькому Сході та в Карибському басейні, керував компанією Eye-Com, яка розробила систему управління очним яблуком для візка знаменитого вченого Стівена Гокінга.

Раніше вчені зібрали "живий" акумулятор із бактеріями, які виробляють електрику. Мікроорганізми можуть кілька тижнів забезпечувати живлення невеликим електронним пристроям, технології пропонують використовувати для інтернету речей.

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