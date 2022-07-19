Создан "идеальный" дрон для разведки: БПЛА Spider может работать в суровых условиях

Инженеры презентовали дрон вертикального взлета и посадки, оснащенный одним винтом и одним двигателем.

Компания Blaze представила аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL) — мини-БПЛА Spider с фиксированным крылом и улучшенными характеристиками. Подробности сообщило медиа edrmagazine.eu.

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В отличие от традиционных БПЛА типа VTOL с неподвижным крылом, которые имеют специальные двигатели, пропеллеры и прочие детали, обеспечивающие вертикальные взлет и посадку, Spider имеет только один электрический двигатель и один пропеллер, установленные в носовой части. Благодаря им аппарат взлетает и садится вертикально, и летит горизонтально. Инженеры говорят, что уникальность дрона Spider в том, что он не требует площади для разгона перед взлетом, ведь он способен взлетать и приземляться на небольших участках с ограниченным пространством, таких как поляна или небольшой корабль, а также работать в условиях сильного ветра и погодных условий без ущерба для производительности.

Модель довольно легкая, простая в развертывании и управлении, так что с ней под силу справиться одному оператору. Фиксированное крыло помогает находиться в воздухе до 3 ч. Spider может быть оснащен камерами и датчиками, а также другой полезной нагрузкой. Аппарат могут использовать военные, правоохранители, спасатели, медики, логисты.

Генеральный директор компании-разработчика Итай Торен отметил, что дрон хорош для разведывательных операций на пересеченной местности, также он может использоваться для обеспечения безопасности границ, защиты стратегической инфраструктуры и морских операций.

"Легко развертываемый БПЛА вертикального взлета и посадки Spider может управляться одним оператором, взлетать и приземляться на любой местности, используя один винт, что позволяет запускать его с небольшого катера или боевой бронированной машины. Дрон может работать в суровых условиях и зонах, недоступных для GPS. Это новаторский инструмент, который повышает ситуационную осведомленность вооруженных сил и тактическое превосходство на поле боя", — подчеркнул Торен.

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