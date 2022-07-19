Створено "ідеальний" дрон для розвідки: БПЛА Spider може працювати в суворих умовах

Інженери презентували дрон вертикального зльоту та посадки, оснащений одним гвинтом та одним двигуном.

Компанія Blaze представила апарат вертикального зльоту та посадки (VTOL) — мініБПЛА Spider із фіксованим крилом і покращеними характеристиками. Подробиці повідомило медіа edrmagazine.eu.

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На відміну від традиційних БПЛА типу VTOL із нерухомим крилом, які мають спеціальні двигуни, пропелери й інші деталі, що забезпечують вертикальні зліт і посадку, Spider має лише один електричний двигун та один пропелер, встановлені в носовій частині. Завдяки ним апарат злітає і сідає вертикально і летить горизонтально. Інженери кажуть, що унікальність дрона Spider у тому, що він не вимагає площі для розгону перед зльотом, адже він здатний злітати і приземлятися на невеликих ділянках з обмеженим простором, таких як галявина або невеликий корабель, а також працювати в умовах сильного вітру та погодних умов без шкоди продуктивності.

Модель досить легка, проста в розгортанні та управлінні, тож із нею під силу впоратися одному оператору. Фіксоване крило допомагає перебувати в повітрі до 3 год. Spider може бути оснащений камерами та датчиками, а також іншим корисним навантаженням. Апарат можуть використовувати військові, правоохоронці, рятувальники, медики, логісти.

Генеральний директор компанії-розробника Ітай Торен зазначив, що дрон хороший для розвідувальних операцій на пересіченій місцевості, також він може використовуватися для гарантування безпеки кордонів, захисту стратегічної інфраструктури та морських операцій.

"БПЛА вертикального зльоту та посадки Spider, що легко розгортається, може керуватися одним оператором, злітати і приземлятися на будь-якій місцевості, використовуючи один гвинт, що дозволяє запускати його з невеликого катера або бойової броньованої машини. Дрон може працювати в суворих умовах і зонах, недоступних для GPS. Це новаторський інструмент, який підвищує ситуаційну обізнаність збройних сил і тактичну перевагу на полі бою", — наголосив Торен.

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