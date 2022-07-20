Армия Ирана представила первую дивизию боевых дронов для ВМФ (видео, фото)

Иран стал единственной страной на Ближнем востоке, которая может запускать БПЛА с подводных лодок и не только.

15 июля подразделения Военно-морского флота Исламской Республики Иран провели в Индийском океане учения, в которых приняла участие первая дивизия беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает портал Overt Defence.

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Во время учений иранская армия продемонстрировала разные типы беспилотников. По данным информационного агентства IRNA, в дивизию входят корабли и подводные лодки, оснащенные боевыми, разведывательными и ударными дронами, они присоединились к южному флоту Ирана. Количество средств в подразделении не разглашается, но известно, что в нем используются разные беспилотники, в том числе Pelican, Homa, Arash, Chamrosh, Jubin, Ababil-4 и Bavar-5, и на одном корабле размещаются до 50 летательных аппаратов.

[ + – ] Учения ВМФ Ирана в Индийском океане [ + – ] Учения ВМФ Ирана в Индийском океане

Islam Times пишет, что упомянутые дроны успешно выполнили все упражнения в рамках учений. Благодаря новой дивизии, Иран стал единственной страной в регионе, которая может запускать БПЛА с подлодок.

На снимках, опубликованных иранскими СМИ, запечатлены три иранских военных корабля, модифицированных для запуска дронов. Аналитики Overt Defence распознали подводную лодку класса Kilo Tareq, которую Иран заказал у России в 1988 году, субмарину Fateh, вспомогательный корабль Delvar, а также десантный корабль Lavan. Последние два использовали для запуска БПЛА-камикадзе Arash и Ebail-2/3, а с подводной лодки в воздух поднимались Pelican-2 и довольно новая модель Homa.

Как сообщает издание Tasnim News, связанное с Корпусом стражей исламской революции Ирана, Homa является крылатым дроном, способным летать подобно самолету и совершать вертикальную посадку. Об этой модели пока известно мало информации, однако внешне он напоминает иранский дрон-камикадзе Meraj.

[ + – ] Иранский беспилотник Meraj Фото: Tesnim

После учений перед журналистами выступил главнокомандующий иранской армией генерал-майор Сайед Абдолрахим Мусави и заявил, что беспилотники играют решающую роль в современной обороне. По словам командира, представленные иранские БПЛА имеют высокую эффективность и позволят бороться с любыми угрозами и быстро реагировать на ошибки врагов.

"Мы должны увеличить нашу оборонную мощь из-за агрессии и позиции империалистической системы, и эта оборонная мощь охватывает различные области. Наиболее важным из них является вопрос о БПЛА и беспилотных летательных аппаратах как о новых областях".

[ + – ] Карта недавних атак беспилотников Ирана и поддерживаемых Ираном террористических групп Фото: Tesnim

Командующий иранскими Военно-морскими силами адмирал Шахрам Ирани добавил, что модернизация кораблей поддержки и оснащение флота дронами увеличит боевой потенциал армии. По его словам, благодаря БПЛА, способным вести разведку и распознавать объекты, военные смогут поражать противников с высоты в тысячи километров.

Ранее появилась информация о том, что Иран планирует поставлять России ударные беспилотники, а также обучать операторов. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: по данным США, Тегеран готовится отправить россиянам сотни БПЛА, в том числе и боевые модели.

Фокус выяснил, какими беспилотниками сейчас обладает армия Ирана. В 2021 году спутник WorldView-2 запечатлел целый флот дронов, задействованный в учениях в районе Семнана. Аналитики распознали 154 летательных аппарата, в том числе модели, вооруженные ракетами. По данным Bellingcat, иранская армия использует дроны наведения, ударные и "камикадзе", которые взрываются при столкновении с целью. Самыми известными являются "Абабиль", "Мохаджер" и "Шахед 129".