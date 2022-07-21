Ученые разработали концепт "углеродного" поезда: ловит СО2 и едет (фото)

Вагоны CO2 Rail смогут генерировать электроэнергию из тепла, вырабатываемого во время торможения.

CO2 Rail — это американский стартап, который работает над созданием технологии, позволяющей поездам двигаться за счет улавливания углерода непосредственно из воздуха. Детали опубликовало издание cell.com.

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Существует простой способ сокращения количества углекислого газа в атмосфере — с помощью технологии улавливания. "Пойманный" СО2 используют, к примеру, в фармацевтической отрасли, или просто сжимают и изолируют в специальных хранилищах под землей. Однако сам метод улавливания требует много энергии. Чтобы решить эту проблему, основатели стартапа CO2 Rail вместе с учеными из Университета Торонто (Канада) разработали новый способ, при котором затрачивать дополнительную энергию не нужно.

Как работает технология от CO2 Rail

Исследователи планируют использовать вагоны, оснащенные большими вентиляционными отверстиями для забора воздуха. Поскольку забор будет происходить во время движения поезда на высокой скорости, необходимость в вентиляторах, применяемых стационарными системами прямого улавливания углерода, отпадает. Разработчики считают, что это позволит сэкономить значительное количество энергии.

Собранный СО2 будет поступать в камеры, а затем — в резервуар для хранения. Воздух, не содержащий углекислого газа, будет выбрасываться обратно в атмосферу через отверстия, расположенные сзади или снизу.

[ + – ] Локомотив и вагон CO2 Rail

"Каждые 12 ч СО2 из бортового резервуара будет откачиваться в обычную цистерну, прикрепленную позади каждого вагона", — сказал Э. Бахман, основатель CO2 Rail. "Когда большинство цистерн будут заполнены и мы соберем до 10 тыс. т CO2, мы сможем передать углерод на предприятия, где он используется в качестве сырья. Вагоны CO2 Rail рассчитаны примерно на 24 ч непрерывной работы, прежде чем их нужно будет разгрузить, а инженеры должны сменяться примерно каждые 8 ​​ч".

По оценкам исследователей, один грузовой поезд сможет удалять из атмосферы около 6 613 т углекислого газа ежегодно.

Питание для "углеродного" поезда

В обычной тормозной системе генерируется тепло во время трения. Это тепло выбрасывается в атмосферу. По словам Бахмана, каждый маневр торможения генерирует огромное количество тепла, которое можно было бы преобразовать в электроэнергию, чтобы потом ее использовать для питания разных систем. Имея такой бортовой источник энергии, можно сделать транспорт еще более экологичным и экономичным, уверены стартаперы.

[ + – ] Принцип работы CO2 Rail Фото: CO2 Rail

Исследователи стремятся использовать железнодорожную сеть, поскольку это развитая и удобная инфраструктура, вполне пригодная для внедрения новой технологии прямого улавливания углерода. Также они заявляют, что железнодорожный транспорт более эффективен для улавливания СО2, чем дорожные транспортные средства, такие как грузовики.

Использование железнодорожной системы может также обеспечить дополнительные преимущества, ведь изобретателям не понадобятся разрешения на строительство, которые необходимы при строительстве предприятий, занимающихся крупномасштабных методов захвата. Со временем эти специально построенные вагоны станут неотъемлемой частью всех систем поездов, заключает СМИ.

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