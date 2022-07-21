Учені розробили концепт "вуглецевого" потяга: ловить СО2 та їде (фото)

Вагони CO2 Rail зможуть генерувати електроенергію з тепла під час гальмування.

CO2 Rail — це американський стартап, який працює над створенням технології, що дозволяє потягам рухатися за рахунок уловлювання вуглецю безпосередньо з повітря. Подробиці опублікувало видання cell.com.

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Існує простий спосіб скорочення кількості вуглекислого газу в атмосфері — за допомогою технології уловлювання. "Впійманий" СО2 використовують, наприклад, у фармацевтичній галузі, або просто стискають та ізолюють у спеціальних сховищах під землею. Однак власне метод уловлювання потребує багато енергії. Щоб вирішити цю проблему, засновники стартапу CO2 Rail разом із вченими з Університету Торонто (Канада) розробили новий спосіб, за якого витрачати додаткову енергію не потрібно.

Як працює технологія від CO2 Rail

Дослідники планують використовувати вагони, що оснащені великими вентиляційними отворами для забору повітря. Оскільки паркан відбуватиметься під час руху потяга на високій швидкості, необхідність у вентиляторах, які застосовують стаціонарні системи прямого вловлювання вуглецю, відпадає. Розробники вважають, що це дозволить заощадити значну кількість енергії.

Зібраний СО2 надходитиме в камери, а потім — у резервуар для зберігання. Повітря, що не містить вуглекислого газу, викидатиметься назад в атмосферу через отвори, розташовані ззаду або знизу.

[ + – ] Локомотив і вагон CO2 Rail

"Кожні 12 годин СО2 з бортового резервуару відкачуватимуться у звичайну цистерну, прикріплену за кожним вагоном", — сказав Е. Бахман, засновник CO2 Rail. "Коли більшість цистерн буде заповнено й ми зберемо до 10 тис. т CO2, ми зможемо передати вуглець на підприємства, де він використовується як сировина. Вагони CO2 Rail розраховані приблизно на 24 години безперервної роботи, перш ніж їх потрібно буде розвантажити, а інженери повинні змінюватися приблизно кожні 8 год”.

За оцінками дослідників, один вантажний потяг зможе видаляти з атмосфери приблизно 6 613 т вуглекислого газу щорічно.

Живлення для "вуглецевого" потяга

У звичайній гальмівній системі генерується тепло під час тертя. Це тепло викидається у повітря. За словами Бахмана, кожен маневр гальмування генерує величезну кількість тепла, яку можна було б перетворити на електроенергію, щоб потім її використовувати для живлення різних систем. Маючи таке бортове джерело енергії, можна зробити транспорт ще більш екологічним та економічним, упевнені стартапери.

[ + – ] Принцип роботи CO2 Rail Фото: CO2 Rail

Дослідники прагнуть використовувати залізничну мережу, оскільки це розвинена та зручна інфраструктура, цілком придатна для впровадження нової технології прямого вловлювання вуглецю. Також вони заявляють, що залізничний транспорт є більш ефективним для уловлювання СО2, ніж дорожні транспортні засоби, такі як вантажівки.

Використання залізничної системи може також забезпечити додаткові переваги, адже винахідникам не знадобляться дозволи на будівництво, які необхідні для будівництва підприємств, які займаються великомасштабними методами захоплення. Згодом ці спеціально збудовані вагони стануть невід'ємною частиною всіх систем потягів, робить висновок ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що американські інженери розробили модель потяга, оснащеного акумуляторами.