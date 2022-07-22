Никола Тесла создал дрон еще до Первой мировой войны: как он работал (фото)

Изобретатель сконструировал радиоуправляемую лодку в надежде, что она навсегда устранит войны, но ВМС США сочли технологию слишком сложной.

Никола Тесла придумал множество интересных изобретений, которые опередили свое время, но один из них общественность благополучно забыла — первый в мире беспроводной беспилотный аппарат. Информацию об этой разработке выяснило издание War History Online.

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Беспилотные аппараты в последние годы стали популярными не только в качестве развлекательного средства — их также используют в военных целях. С помощью летательных дронов солдаты ведут разведку и сбрасывают снаряды на позиции противника. Сложно представить, что один из первых образцов такой техники появился еще в конце 19 века.

Считается, что в 1890-х годах, когда шла гонка вооружений между Великобританией, Францией, Россией, США, Германией, Испанией и Японией, Никола Тесла начал работать над радиоуправляемой лодкой (сегодня такие устройства называют "водный дрон", — ред.). Изобретатель верил: радиоуправляемые бронированные катера дадут решающее преимущество в бою и сохранят жизни людям, которым не придется участвовать в боях непосредственно.

Для создания беспилотника он использовал передовые разработки других ученых. К примеру, шотландский математик Джеймс Клерк Максвелл предсказал существование невидимых электромагнитных волн и сформулировал принципиальную теорию. Вскоре немецкий исследователь Генрих Герц создал прибор для обнаружения этих волн. Тесла пошел дальше и использовал этот аппарат для сборки собственного генератора волн и "катушки Теслы" — резонансного трансформатора, который производит напряжение высокой частоты. С помощью трансформатора удалось включать и выключать лампочки на расстоянии без проводов, и физик решил использовать технологию для беспроводного питания других устройств, например, лодок.

[ + – ] Прототип беспилотной лодки Николы Теслы

В 1898 году Никола Тесла создал небольшой прототип в виде морского торпедного катера длиной около 1,2 м. Во время демонстрации на выставке в Нью-Йорке электротехники беспилотный аппарат получал радиоволны от распределительного пульта и двигался в соответствии с нажатием рычагов. Согласно записям очевидцев, аппарат был оборудован винтовым электродвигателем с аккумуляторной батареей в трюме, еще одним двигателем для руля и тонкого механизма-приемника. В верхней части установили три антенны с лампочками, призванными помочь оператору разглядеть судно ночью.

"Электрические импульсы, посылаемые через атмосферу с удаленной рабочей станции, которые приводят в движение ходовой и рулевой двигатели, а через них… поджигают разрывной заряд… в ответ на сигналы, посылаемые оператором", — отмечается в записках.

[ + – ] Зарисовка демонстрации радиоуправляемой лодки Николы Теслы Фото: engadget.com

Как отмечает Engadget, многие журналисты увидели в изобретении возможность создавать управляемые морские торпеды, хотя Никола Тесла призывал смотреть шире: "Вы пытайтесь рассмотреть там беспроводную торпеду; вам показывают первых роботов, механических людей, которые будут выполнять тяжелую работу".

В ноябре того же года Никола Тесла запатентовал распределительную коробку и внутренний механизм беспилотной лодки. Изобретатель стал предлагать свою технологию как средство, которое положит конец любым войнам. Он также подал заявку на патенты в 13-ти странах.

"Война перестанет быть возможной, когда завтра весь мир узнает, что самая слабая из наций сможет немедленно снабдить себя оружием, которое обеспечит безопасность берегов и неприступность портов", — заявлял он.

[ + – ] Модель беспилотной лодки Николы Теслы в музее в Белграде Фото: Википедия

Некоторые критики обвинили Теслу в краже идеи у Уильяма Кларка, главного менеджера US Electrical Supply Company, который за несколько месяцев до того провел эксперимент с дистанционным взрывом игрушечного корабля при помощи мин, управляемых радиоволнами. Изобретатель отверг все обвинения и решил сделать второй прототип. Он хотел убедиться, что противник не сможет перехватить сигнал и получить контроль над лодкой. Никола Тесла добился, чтобы аппарат реагировал только на сочетание определенных радиочастот, которое практически невозможно подобрать наугад.

Спустя несколько лет ученый потерял интерес к радиоуправляемым устройствам. Он представил свой прототип ВМС США, но военные пришли к выводу, что управление лодкой требует слишком сложных действий, которые трудно выполнить во время боя. В итоге Тесла отказался от проекта и сосредоточил свои усилия на беспроводной связи и передаче электроэнергии "по воздуху".

По сути, Никола Тесла изобрел первый в мире беспилотник — многие современные летающие дроны работают благодаря технологиям, в основе которых лежат те же самые принципы и физические явления. Намного позже, во время Первой мировой войны, создали аппарат Kettering Bug, который можно было запрограммировать на полет на определенное расстояние, однако его тоже отказались использовать в боевых условиях.

В январе 2022 года на аукционе продали письмо Никола Теслы с предсказанием будущего. В послании редактору издания New York Sun Полу Дане ученый предположил, что телефоны смогут работать без проводов.

"Катушка Теслы" позволяла передавать электричество лишь на небольшие расстояния, однако недавно ученые из США нашли надежный способ передачи энергии без проводов. Во время испытаний им удалось передать электроэнергию мощностью 1,6 КВт на расстояние в 1 км. Они ожидают, что будущем смогут круглосуточно передавать энергию из космоса на Землю.