Избавить телефоны от проводов. На аукционе продали письмо Никола Теслы, предсказавшего будущее

В письме к редактору уважаемого издания ученый обсуждает свое место среди изобретателей Америки.

На аукционе Remarkable Rarities (RRAuctions) письмо изобретателя и новатора Николы Теслы было продано за 341 295 долларов. Об этом сообщает New Atlas.

С молотка было продано четырехстраничное письмо Теслы, адресованное редактору издания New York Sun Полу Дане. В письме от 25 февраля 1901 года обсуждается место самого Теслы среди изобретателей Америки, видимо, в попытке набросать канву будущих колонок в газете. Отмечается, что газета New York Sun была влиятельным изданием, наряду с New York Times.

В письме Тесла лично обращается к редактору издания и пишет, что "лампа накаливания лишена всякой поэзии", то ли дело "силы во вращающемся магнитном поле".

"С практической стороны работа Эдисона (Томас Эдисон – считается "отцом" современной лампы накаливания) должна стоять на первом месте. Однако есть одно преимущество в мою пользу. Телефон – это удобство, лампа накаливания – комфорт, а электричество – это хлеб с маслом. Объем капитала, направляемого в настоящее время в этом направлении, огромен. Вы много можете сделать с десятью тысячами долларов для установки телефонов или электрического освещения, но для передачи электроэнергии эта сумма – капля в море", – писал Тесла.

Также он писал, что вероятно, телефон останется полезным на многие десятилетия, как и "вероятно, мое изобретение, которое позволяет использовать солнечную энергию самым простым и экономным способом".

"Но лампа накаливания скоро будет обречена и работа Эдисона в этой области будет иметь лишь историческую ценность", – отмечал Тесла.

"Предположим теперь, что мое изобретение превзойдет работу Эдисона, а моя система беспроводной передачи избавит телефонную связь от проводов – какая бы хорошая у вас получилась статья", – подытожил изобретатель.

Напомним, недавно самая смелая мечта Николы Теслы была воплощена в жизнь. В Новой Зеландии была протестирована первая в мире беспроводная передача электричества. Стартап Emrod заключил первый контракт на коммерческую беспроводную передачу электричества.