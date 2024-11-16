Топ-6 функций, которые важно учитывать при покупке дешевого Android-смартфона

Бюджетные смартфоны больше не означают отказ от основных функций или производительности. Вот 6 вещей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой бюджетника.

Многие доступные телефоны теперь предлагают впечатляющие дисплеи, подходящие камеры и плавную работу, что делает их привлекательной альтернативой флагманским вариантам для экономных потребителей и тех, кто ищет резервное устройство. Об этом пишет Android Police.

Основные характеристики, на которые следует обратить внимание, включают качество дисплея, возможности камеры, вычислительную мощность, варианты хранения, время работы батареи и версию ОС телефона.

Качество дисплея

Важность качества дисплея нельзя недооценивать. В конце концов, большинство наших взаимодействий с устройством происходит через дисплей телефона. Хороший дисплей поднимает каждое взаимодействие с телефоном на новый уровень, будь то потоковая передача, игра в мобильную игру или просмотр социальных сетей. Четкие детали, яркие цвета и плавный визуальный опыт имеют значение для того, как устройство воспринимается. Угол обзора также является фактором для бюджетных телефонов.

Стоит почитать обзоры, чтобы узнать об углах обзора устройства, поскольку для них не существует стандартизированной спецификации. Обратите внимание на частоту обновления, которая определяет, сколько раз экран обновляется в секунду. Более высокая частота обновления, например 90 Гц или 120 Гц, делает прокрутку веб-страниц, анимацию и игры более плавными и текучими, чем устройства, ограниченные 60 Гц.

Более того, более высокое разрешение (1080p или выше), например Full HD+, обеспечивает более детальные и четкие изображения, текст и видео. Это особенно важно для устройств с большими экранами, например OnePlus Nord N30 5G (6,7-дюймовый дисплей).

Наконец, рассмотрите технологию панели устройства. Хотя вы найдете более дешевые ЖК-панели на некоторых бюджетных телефонах, дисплеи AMOLED обычно обеспечивают более глубокий черный цвет, более яркие цвета и лучшую энергоэффективность.

Смартфон в руке Фото: Freepik

Настройки камеры

Хотя большое количество мегапикселей может показаться впечатляющим, размер сенсора и качество объектива играют важную роль в качестве изображения. Более крупный сенсор захватывает больше света, что обеспечивает лучший динамический диапазон и улучшенную производительность при слабом освещении. Аналогично, высококачественные объективы обеспечивают более четкие изображения с меньшими искажениями.

Например, Google Pixel 7, который иногда попадает в бюджетную зону, имеет исключительную камеру и отличную обработку изображений, которая конкурирует с флагманскими устройствами. С другой стороны, Moto G 5G 2024 является достойным бюджетным вариантом с базовой системой камер, которая постоянно выдает тусклые изображения.

Возможности видеозаписи также важны, поскольку разрешение 4K является современной спецификацией для более высокого разрешения видео, даже в бюджетных телефонах. Телефон с хорошей стабилизацией видео имеет значение для съемки плавных и стабильных видео. Принимая во внимание эти факторы в дополнение к мегапикселям, можно легко выбрать бюджетный телефон, который превосходит свою цену в плане камеры.

Качество процессора

Процессор смартфона — это его мозг. Наряду с оперативной памятью устройства процессор телефона обеспечивает плавную работу и бесперебойную многозадачность.

Ведущими именами являются Qualcomm Snapdragon и MediaTek. Как правило, чипы Snapdragon считаются более мощными, в то время как процессоры MediaTek подчеркивают конкурентоспособную производительность по более доступным ценам.

Между тем, устройства Google Pixel используют фирменные процессоры Tensor, известные своей производительностью флагманского уровня. Есть базовые процессоры Exynos и в нескольких бюджетных телефонах. Каждый производитель чипов предлагает несколько процессоров, которые соответствуют разным уровням производительности и ценовым категориям.

При оценке процессоров учитывайте такие факторы, как количество ядер и тактовая частота. Восемь ядер в настоящее время являются стандартом, даже в бюджетных телефонах, в то время как любая тактовая частота выше 2,4 ГГц считается быстрой.

Хотя большинство современных процессоров телефонов, как правило, способны, выбор подходящего для разных нужд (например, игр или базовых задач производительности) имеет важное значение для выбора подходящего устройства.

Приложения на смартфоне Фото: Getty Images

Память и хранилище устройства

Оперативная память — это кратковременная память телефона. Чем больше у вас оперативной памяти, тем больше приложений и процессов может обрабатывать телефон. С достаточным объемом оперативной памяти можно легко переключаться между приложениями, просматривать веб-страницы с несколькими открытыми вкладками и играть в графически насыщенные игры без сбоев.

Это область, где есть много различий между бюджетными устройствами. Хотя многие, такие как Samsung Galaxy A15 5G, предлагают 4 ГБ оперативной памяти, другие теперь предлагают 6 ГБ. Несколько бюджетных моделей, такие как Motorola Moto G Stylus 5G, могут похвастаться 8 ГБ. Как пользователь Moto G 5G 2024, я иногда замечаю небольшую задержку, связанную с его ограниченными 4 ГБ оперативной памяти.

Помимо оперативной памяти, рассмотрите варианты внутренней памяти телефона. Это место, где приложения, фотографии, видео и другие файлы хранятся постоянно. Одна из замечательных особенностей многих бюджетных телефонов Android заключается в том, что они предлагают расширяемое хранилище с помощью microSD.

Однако телефоны с двумя SIM-картами иногда имеют многоцелевой слот, который может вмещать либо вторую SIM-карту, либо карту microSD для хранения, но не оба варианта. Бюджетные телефоны обычно поставляются с 128 ГБ внутренней памяти. Если на устройстве будут храниться много медиафайлов или приложений, 256 ГБ подойдет больше.

Смартфон на зарядке Фото: Getty Images

Емкая батарея

Срок службы аккумулятора имеет решающее значение для любого смартфона, особенно в дороге. Измеряемая в миллиампер-часах (мАч) емкость аккумулятора является ключевым показателем того, как долго телефон работает от одной зарядки. Как правило, более высокий рейтинг мАч означает большую батарею, которая может работать дольше между зарядками.

Однако фактическое время работы аккумулятора зависит от различных факторов, таких как настройки экрана и энергосбережения, активность приложений и сетевое подключение. Такой телефон, как Samsung Galaxy A14 5G, находится в нижней части спектра с аккумулятором емкостью 4500 мАч, в то время как многие бюджетные устройства, такие как Moto G 5G, предлагают аккумулятор емкостью 5000 мАч или больше, который может работать более дня.

Технология быстрой зарядки теперь распространена в бюджетных телефонах. Это удобная функция, которая сокращает время, необходимое телефону для подзарядки. На верхнем.

Подходящая операционная система

Запуск последней версии Android обеспечивает доступ к новейшим функциям, исправлениям, улучшениям производительности и обновлениям безопасности. Хотя Android 15 поставляется только с устройствами Google Pixel, в следующем году он будет поставляться с большим количеством телефонов.

Некоторые старые телефоны, которые все еще доступны, такие как Redmi Note 10, работают на базе Android 11 или более ранней версии и могут не иметь пути обновления.

Также будьте осторожны с количеством обновлений, которые производитель обязался выпустить, так как это может повлиять на срок службы телефона. Например, Motorola подверглась критике за свои ограниченные обновления, в то время как Samsung пошел в противоположном направлении.

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.