Топ-6 функцій, які важливо враховувати під час купівлі дешевого Android-смартфона

Бюджетні смартфони більше не означають відмову від основних функцій або продуктивності. Ось 6 речей, на які варто звернути увагу перед покупкою бюджетника.

Багато доступних телефонів тепер пропонують вражаючі дисплеї, відповідні камери і плавну роботу, що робить їх привабливою альтернативою флагманським варіантам для економних споживачів і тих, хто шукає резервний пристрій. Про це пише Android Police.

Основні характеристики, на які слід звернути увагу, включають якість дисплея, можливості камери, обчислювальну потужність, варіанти зберігання, час роботи батареї та версію ОС телефону.

Якість дисплея

Важливість якості дисплея не можна недооцінювати. Зрештою, більшість наших взаємодій із пристроєм відбувається через дисплей телефона. Хороший дисплей піднімає кожну взаємодію з телефоном на новий рівень, чи то потокове передавання, чи то гра в мобільну гру, чи то перегляд соціальних мереж. Чіткі деталі, яскраві кольори та плавний візуальний досвід мають значення для того, як пристрій сприймається. Кут огляду також є фактором для бюджетних телефонів.

Варто почитати огляди, щоб дізнатися про кути огляду пристрою, оскільки для них не існує стандартизованої специфікації. Зверніть увагу на частоту оновлення, яка визначає, скільки разів екран оновлюється за секунду. Вища частота оновлення, наприклад 90 Гц або 120 Гц, робить прокрутку веб-сторінок, анімацію та ігри плавнішими та плиннішими, ніж пристрої, обмежені 60 Гц.

Ба більше, вища роздільна здатність (1080p або вище), як-от Full HD+, забезпечує детальніші та чіткіші зображення, текст і відео. Це особливо важливо для пристроїв з великими екранами, наприклад OnePlus Nord N30 5G (6,7-дюймовий дисплей).

Нарешті, розгляньте технологію панелі пристрою. Хоча ви знайдете дешевші РК-панелі на деяких бюджетних телефонах, дисплеї AMOLED зазвичай забезпечують глибший чорний колір, яскравіші кольори та кращу енергоефективність.

Смартфон у руці Фото: Freepik

Налаштування камери

Хоча велика кількість мегапікселів може здатися вражаючою, розмір сенсора і якість об'єктива відіграють важливу роль у якості зображення. Більший сенсор захоплює більше світла, що забезпечує кращий динамічний діапазон і поліпшену продуктивність за слабкого освітлення. Аналогічно, високоякісні об'єктиви забезпечують більш чіткі зображення з меншими спотвореннями.

Наприклад, Google Pixel 7, який іноді потрапляє до бюджетної зони, має виняткову камеру та чудову обробку зображень, яка конкурує з флагманськими пристроями. З іншого боку, Moto G 5G 2024 є гідним бюджетним варіантом із базовою системою камер, яка постійно видає тьмяні зображення.

Можливості відеозапису також важливі, оскільки роздільна здатність 4K є сучасною специфікацією для більш високої роздільної здатності відео, навіть у бюджетних телефонах. Телефон з хорошою стабілізацією відео має значення для зйомки плавних і стабільних відео. Беручи до уваги ці фактори на додаток до мегапікселів, можна легко вибрати бюджетний телефон, який перевершує свою ціну в плані камери.

Якість процесора

Процесор смартфона — це його мозок. Поряд з оперативною пам'яттю пристрою процесор телефону забезпечує плавну роботу і безперебійну багатозадачність.

Провідними іменами є Qualcomm Snapdragon і MediaTek. Як правило, чипи Snapdragon вважаються потужнішими, тоді як процесори MediaTek підкреслюють конкурентоспроможну продуктивність за доступнішими цінами.

Тим часом, пристрої Google Pixel використовують фірмові процесори Tensor, відомі своєю продуктивністю флагманського рівня. Є базові процесори Exynos і в кількох бюджетних телефонах. Кожен виробник чіпів пропонує кілька процесорів, які відповідають різним рівням продуктивності та ціновим категоріям.

При оцінці процесорів враховуйте такі фактори, як кількість ядер і тактова частота. Вісім ядер нині є стандартом, навіть у бюджетних телефонах, у той час як будь-яка тактова частота вище 2,4 ГГц вважається швидкою.

Хоча більшість сучасних процесорів телефонів, як правило, здатні, вибір відповідного для різних потреб (наприклад, ігор або базових завдань продуктивності) має важливе значення для вибору відповідного пристрою.

Додатки на смартфоні Фото: Getty Images

Пам'ять і сховище пристрою

Оперативна пам'ять — це короткочасна пам'ять телефону. Що більше у вас оперативної пам'яті, то більше додатків і процесів може обробляти телефон. З достатнім об'ємом оперативної пам'яті можна легко перемикатися між додатками, переглядати веб-сторінки з кількома відкритими вкладками та грати в графічно насичені ігри без збоїв.

Це область, де є багато відмінностей між бюджетними пристроями. Хоча багато хто, такі як Samsung Galaxy A15 5G, пропонують 4 ГБ оперативної пам'яті, інші тепер пропонують 6 ГБ. Кілька бюджетних моделей, такі як Motorola Moto G Stylus 5G, можуть похвалитися 8 ГБ. Як користувач Moto G 5G 2024, я іноді помічаю невелику затримку, пов'язану з його обмеженими 4 ГБ оперативної пам'яті.

Крім оперативної пам'яті, розгляньте варіанти внутрішньої пам'яті телефону. Це місце, де додатки, фотографії, відео та інші файли зберігаються постійно. Одна з чудових особливостей багатьох бюджетних телефонів Android полягає в тому, що вони пропонують розширюване сховище за допомогою microSD.

Однак телефони з двома SIM-картами іноді мають багатоцільовий слот, який може вміщати або другу SIM-карту, або карту microSD для зберігання, але не обидва варіанти. Бюджетні телефони зазвичай постачаються зі 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Якщо на пристрої будуть зберігатися багато медіафайлів або додатків, 256 ГБ підійде більше.

Смартфон на зарядці Фото: Getty Images

Ємна батарея

Термін служби акумулятора має вирішальне значення для будь-якого смартфона, особливо в дорозі. Вимірювана в міліампер-годинах (мАг) ємність акумулятора є ключовим показником того, як довго телефон працює від однієї зарядки. Як правило, вищий рейтинг мАг означає більшу батарею, яка може працювати довше між заряджаннями.

Однак фактичний час роботи акумулятора залежить від різних чинників, таких як налаштування екрану та енергозбереження, активність застосунків і мережеве підключення. Такий телефон, як Samsung Galaxy A14 5G, перебуває в нижній частині спектра з акумулятором ємністю 4500 мАг, тоді як багато бюджетних пристроїв, як-от Moto G 5G, пропонують акумулятор ємністю 5000 мАг або більше, який може працювати понад день.

Технологія швидкого заряджання тепер поширена в бюджетних телефонах. Це зручна функція, яка скорочує час, необхідний телефону для підзарядки. На верхньому.

Відповідна операційна система

Запуск останньої версії Android забезпечує доступ до новітніх функцій, виправлень, поліпшень продуктивності та оновлень безпеки. Хоча Android 15 поставляється тільки з пристроями Google Pixel, наступного року він буде поставлятися з великою кількістю телефонів.

Деякі старі телефони, які все ще доступні, як-от Redmi Note 10, працюють на базі Android 11 або більш ранньої версії і можуть не мати шляху оновлення.

Також будьте обережні з кількістю оновлень, які виробник зобов'язався випустити, оскільки це може вплинути на термін служби телефону. Наприклад, Motorola піддалася критиці за свої обмежені оновлення, тоді як Samsung пішов у протилежному напрямку.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.