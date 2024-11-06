Новая модульная система батарей заменит всем известные аккумуляторы: детали

Целью нового проекта является разработка модульной, масштабируемой системы накопления энергии на основе ванадиевых проточных батарей.

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Компания Australian Vanadium Limited (AVL) объявила о проекте Lumina, реализуемом под руководством ее дочерней компании VSUN Energy. Об этом пишет Australian Mining.

Новая технология, также известная как технология VFB, должна быть адаптирована для энергетического рынка Австралии. Это развитие соответствует стратегии AVL "от карьера до аккумулятора", создавая прямой отгрузчик ванадия, добываемого на австралийском ванадиевом проекте в Западной Австралии.

Начальный этап проекта Lumina продемонстрировал осуществимость и конкурентоспособность системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей VFB мощностью 100 мегаватт (МВт) или BESS, которая может похвастаться приведенной стоимостью хранения 274 долл. США/МВт в час в течение четырех часов.

Это делает технологию VFB жизнеспособной альтернативой литий-ионным системам для использования на австралийских рынках.

Потребность в долгосрочном хранении энергии в Австралии стремительно растет, и работа, которую команда проводит в рамках проекта Lumina, является ключевым фактором создания платформы для предоставления нам конкурентоспособных решений в области долгосрочного хранения энергии на основе аккумуляторов. Об этом сказал генеральный директор AVL Грэм Арвидсон .

Второй этап проекта Lumina будет включать разработку детального, готового к строительству решения VFB BESS. Масштаб проектов, реализуемых VSUN Energy, направлен на то, чтобы предоставить AVL возможность использовать наш собственный ванадиевый электролит, что в конечном итоге откроет путь развития и полную ценность Австралийского ванадиевого проекта, — сказал Арвидсон.

Компания также оценивает стратегии финансирования как на корпоративном уровне, так и на уровне активов, учитывая поддержку акционерного капитала со стороны стратегических партнеров, включая правительственные агентства Австралии.

Ранее писали, что новый материал для калий-ионный батарей позволит заменить литий-ионные. Во время тестов аккумулятор с электродом из селенида хрома продемонстрировал емкость 125 мАч/г.

Недавнее исследование показало, что квантовые батареи могут отдавать гаджетам больше энергии, чем могут вместить. Для этого они оба должны находиться в особом квантовом состоянии.