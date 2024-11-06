Нова модульна система батарей замінить усім відомі акумулятори: деталі

Метою нового проєкту є розробка модульної, масштабованої системи накопичення енергії на основі ванадієвих проточних батарей.

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Компанія Australian Vanadium Limited (AVL) оголосила про проєкт Lumina, що реалізується під керівництвом її дочірньої компанії VSUN Energy. Про це пише Australian Mining.

Нова технологія, також відома як технологія VFB, має бути адаптована для енергетичного ринку Австралії. Цей розвиток відповідає стратегії AVL "від кар'єра до акумулятора", створюючи прямий відвантажувач ванадію, що видобувається на австралійському ванадієвому проєкті в Західній Австралії.

Початковий етап проєкту Lumina продемонстрував здійсненність і конкурентоспроможність системи зберігання енергії на основі акумуляторних батарей VFB потужністю 100 мегаватів (МВт) або BESS, що може похвалитися приведеною вартістю зберігання 274 дол. США/МВт на годину протягом чотирьох годин.

Це робить технологію VFB життєздатною альтернативою літій-іонним системам для використання на австралійських ринках.

Потреба в довгостроковому зберіганні енергії в Австралії стрімко зростає, і робота, яку команда проводить у рамках проєкту Lumina, є ключовим фактором створення платформи для надання нам конкурентоспроможних рішень у сфері довгострокового зберігання енергії на основі акумуляторів. Про це сказав генеральний директор AVL Грем Арвідсон.

Другий етап проєкту Lumina включатиме розробку детального, готового до будівництва рішення VFB BESS. Масштаб проєктів, що реалізуються VSUN Energy, спрямований на те, щоб надати AVL можливість використовувати наш власний ванадієвий електроліт, що в кінцевому підсумку відкриє шлях розвитку і повну цінність Австралійського ванадієвого проєкту, — сказав Арвідсон.

Компанія також оцінює стратегії фінансування як на корпоративному рівні, так і на рівні активів, з огляду на підтримку акціонерного капіталу з боку стратегічних партнерів, включно з урядовими агентствами Австралії.

Раніше писали, що новий матеріал для калій-іонний батарей дасть змогу замінити літій-іонні. Під час тестів акумулятор з електродом із селеніду хрому продемонстрував ємність 125 мАг/г.

Нещодавнє дослідження показало, що квантові батареї можуть віддавати гаджетам більше енергії, ніж можуть вмістити. Для цього вони обидва мають перебувати в особливому квантовому стані.