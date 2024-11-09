Электросамолет BlackBird может тормозить и точно зависать в воздухе: как это получается

CycloTech создала прототип eVTOL-устройства, способного создавать тягу в любом направлении. Уникальная силовая установка обеспечивает плавный полет без турбулентности даже во время сложных маневров.

Австрийская авиационная компания CycloTech готовится к испытаниям нового демонстрационного образца электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL), оснащенного инновационной силовой установкой CycloRotor. Об этом пишет Interesting Engineering.

В отличие от обычных винтов, циклороторы способны создавать тягу в любом направлении вдоль оси в 360 градусов. Эта силовая установка — единственная система, способная контролировать вектор тяги по силе и направлению по полной круговой траектории, подчеркнули в компании.

Эта всенаправленная возможность управления вектором тяги открывает беспрецедентную маневренность и позволяет самолету BlackBird вертикально взлетать и садиться, точно зависать и даже тормозить в воздухе.

Демонстрационный образец BlackBird будет иметь шесть циклороторов, два из которых будут расположены вдоль продольной оси устройства. Уникальная силовая установка обеспечивает плавный полет без турбулентности даже во время сложных маневров. Два циклоротора на продольной оси самолета обеспечивают боковой полет без крена самолета и повышают маневренность. Кроме того, использование нескольких циклороторов гарантирует избыточность, то есть самолет может сохранять управляемость и устойчивость даже при отказе одного двигателя.

BlackBird будет компактным и маневренным транспортным средством размером 4,9 м в длину, 2,3 м в ширину и 2 м в высоту. Кроме того, предполагается, что он будет развивать максимальную скорость 120 км/ч. Его максимальный взлетный вес составит 340 кг. В настоящее время он находится в стадии разработки и, как ожидается, будет завершен к концу 2024 года.

Однако точные данные о пассажировместимости и дальности полета BlackBird пока не разглашаются. При этом можно ожидать широкого спектра применений BlackBird. Несомненно, он будет функционировать как персональное воздушное транспортное средство, помогающее людям обходить наземный трафик и быстро перемещаться по густонаселенным городским районам. Однако его можно будет использовать и для более сложных задач, таких как спасательные операции, благодаря его способности зависать и точно приземляться даже в неблагоприятных погодных и ландшафтных условиях.

Испытания BlackBird запланированы на первый квартал 2025 года. Примечательно, что конкуренция на рынке электросамолетов становится все более жесткой: несколько компаний, таких как Volocopter, Airbus и Joby Aviation, разрабатывают собственные модели для повышения городской мобильности.

Напоминаем, что компания Boom Technology из США также разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолет Overture, который сможет летать со скоростью 2100 км/ч. Как уже писал Фокус, компания провела очередное успешное испытание прототипа этого самолета, который смог набрать рекордную для себя скорость — 851 км/ч.