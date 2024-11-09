Електролітак BlackBird може гальмувати і точно зависати в повітрі: як це виходить

CycloTech створила прототип eVTOL-пристрою, здатного створювати тягу в будь-якому напрямку. Унікальна силова установка забезпечує плавний політ без турбулентності навіть під час складних маневрів.

Австрійська авіаційна компанія CycloTech готується до випробувань нового демонстраційного зразка електричного літака вертикального зльоту і посадки (eVTOL), оснащеного інноваційною силовою установкою CycloRotor. Про це пише Interesting Engineering.

На відміну від звичайних гвинтів, циклоротори здатні створювати тягу в будь-якому напрямі вздовж осі в 360 градусів. Ця силова установка — єдина система, здатна контролювати вектор тяги за силою і напрямком по повній круговій траєкторії, наголосили в компанії.

Ця всеспрямована можливість управління вектором тяги відкриває безпрецедентну маневреність і дає змогу літаку BlackBird вертикально злітати та сідати, точно зависати і навіть гальмувати в повітрі.

Демонстраційний зразок BlackBird матиме шість циклороторів, два з яких будуть розташовані вздовж поздовжньої осі пристрою. Унікальна силова установка забезпечує плавний політ без турбулентності навіть під час складних маневрів. Два циклоротори на поздовжній осі літака забезпечують бічний політ без крену літака і підвищують маневреність. Крім того, використання декількох циклороторів гарантує надмірність, тобто літак може зберігати керованість і стійкість навіть у разі відмови одного двигуна.

BlackBird буде компактним і маневреним транспортним засобом розміром 4,9 м завдовжки, 2,3 м завширшки і 2 м заввишки. Крім того, передбачається, що він розвиватиме максимальну швидкість 120 км/год. Його максимальна злітна вага становитиме 340 кг. Наразі він перебуває на стадії розроблення і, як очікується, його буде завершено до кінця 2024 року.

Однак точні дані про пасажиромісткість і дальність польоту BlackBird поки не розголошуються. При цьому можна очікувати широкого спектра застосувань BlackBird. Безсумнівно, він функціонуватиме як персональний повітряний транспортний засіб, що допомагає людям обходити наземний трафік і швидко переміщатися густонаселеними міськими районами. Однак його можна буде використовувати і для складніших завдань, як-от рятувальні операції, завдяки його здатності зависати і точно приземлятися навіть у несприятливих погодних і ландшафтних умовах.

Випробування BlackBird заплановані на перший квартал 2025 року. Примітно, що конкуренція на ринку електролітаків стає дедалі жорсткішою: кілька компаній, таких як Volocopter, Airbus і Joby Aviation, розробляють власні моделі для підвищення міської мобільності.

Нагадуємо, що компанія Boom Technology зі США також розробляє надзвуковий пасажирський літак Overture, який зможе літати зі швидкістю 2100 км/год. Як уже писав Фокус, компанія провела чергове успішне випробування прототипу цього літака, який зміг набрати рекордну для себе швидкість — 851 км/год.