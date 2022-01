Позбавити телефони від дротів. На аукціоні продали лист Ніколи Тесли, який передбачив майбутнє

У листі до редактора шанованого видання вчений обговорює своє місце серед винахідників Америки.

На аукціоні Remarkable Rarities (RRAuctions) лист винахідника та новатора Ніколи Тесли було продано за 341 295 доларів. Про це повідомляє New Atlas.

З молотка було продано чотиристорінковий лист Тесли, адресований редактору видання New York Sun Полу Дане. У листі від 25 лютого 1901 обговорюється місце Тесли серед винахідників Америки, мабуть, у спробі накидати канву майбутніх колонок у газеті. Зазначається, що газета New York Sun була найвпливовішим виданням, разом із New York Times.

У листі Тесла особисто звертається до редактора видання і пише, що "лампа розжарювання позбавлена будь-якої поезії", чи то справа "сили в магнітному полі, що обертається".

Фото: письмо Тесла

"З практичного боку робота Едісона (Томас Едісон — вважається "батьком" сучасної лампи розжарювання) повинна стояти на першому місці. Проте є одна перевага на мою користь. Телефон — це зручність, лампа розжарювання — комфорт, а електрика — це хліб із маслом. Обсяг капіталу, що спрямовується зараз у цьому напрямку, величезний. Ви багато можете зробити з десятьма тисячами доларів для встановлення телефонів або електричного освітлення, але для передавання електроенергії ця сума — крапля у морі", — писав Тесла.

Також він писав, що ймовірно, телефон залишиться корисним на багато десятиліть, як і "ймовірно, мій винахід, який дозволяє використовувати сонячну енергію найпростішим та економнішим способом".

"Але лампа розжарювання незабаром буде приречена й робота Едісона в цій галузі матиме лише історичну цінність", — зазначав Тесла.

"Припустимо тепер, що мій винахід перевершить роботу Едісона, а моя система бездротового передавання позбавить телефонний зв'язок від дротів — яка б хороша у вас вийшла стаття", — підсумував винахідник.

Нагадаємо, нещодавно найсміливіша мрія Ніколи Тесли була втілена в життя. У Новій Зеландії було протестоване перше в світі бездротове передавання електрики. Стартап Emrod уклав перший контракт на бездротове комерційне передавання електрики.