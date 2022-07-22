Нікола Тесла створив дрон ще до Першої світової війни: як він працював (фото)

Винахідник сконструював радіокерований човен, сподіваючись, що він назавжди припинить війни, але ВМС США вважали технологію надто складною.

Нікола Тесла вигадав безліч цікавих винаходів, які випередили свій час, але один із них громадськість благополучно забула — перший у світі бездротовий безпілотний апарат. Інформацію про цю розробку з'ясувало видання War History Online.

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Безпілотні апарати в останні роки стали популярними не тільки як розважальний засіб — їх також використовують у військових цілях. За допомогою літальних дронів солдати ведуть розвідку та скидають снаряди на позиції противника. Важко уявити, що один із перших зразків такої техніки з'явився ще наприкінці 19 століття.

Вважається, що в 1890-х роках, коли йшла гонка озброєнь між Великобританією, Францією, Росією, США, Німеччиною, Іспанією та Японією, Нікола Тесла почав працювати над радіокерованим човном (сьогодні такі пристрої називають "водний дрон", — ред. ). Винахідник вірив: радіокеровані броньовані катери дадуть вирішальну перевагу в бою та збережуть життя людям, яким не доведеться брати участь у боях безпосередньо.

Для створення безпілотника він використав передові розробки інших учених. Наприклад, шотландський математик Джеймс Клерк Максвелл передбачив існування невидимих електромагнітних хвиль і сформулював важливу теорію. Невдовзі німецький дослідник Генріх Герц створив прилад виявлення цих хвиль. Тесла пішов далі та використав цей апарат для збирання власного генератора хвиль і "котушки Тесли" — резонансного трансформатора, який виробляє напругу високої частоти. За допомогою трансформатора вдалося вмикати та вимикати лампочки на відстані без дротів, і фізик вирішив використати технологію для бездротового живлення інших пристроїв, наприклад, човнів.

[ + – ] Прототип безпілотного човна Ніколи Тесли

У 1898 році Нікола Тесла створив невеликий прототип у вигляді морського торпедного катера довжиною близько 1,2 м. Під час демонстрації на виставці в Нью-Йорку електротехніки безпілотний апарат отримував радіохвилі від розподільного пульта й рухався відповідно до натисканням важелів. Згідно із записами очевидців, апарат був обладнаний гвинтовим електродвигуном із акумуляторною батареєю в трюмі, ще одним двигуном для керма й тонкого механізму-приймача. У верхній частині встановили три антени з лампочками, які були покликані допомогти оператору розглянути судно вночі.

"Електричні імпульси, що надсилаються через атмосферу з віддаленої робочої станції, рухають ходовим і кермовим двигунами, а через них... підпалюють розривний заряд... у відповідь на сигнали, що посилаються оператором", — наголошується в записках.

[ + – ] Замальовка демонстрації радіокерованого човна Ніколи Тесли Фото: engadget.com

Як зазначає Engadget, багато журналістів побачили у винаході можливість створювати керовані морські торпеди, хоча Нікола Тесла закликав ширше дивитися: "Ви намагайтеся розглянути там бездротову торпеду; вам показують перших роботів, механічних людей, які виконуватимуть важку роботу".

У листопаді того ж року Нікола Тесла запатентував розподільну коробку та внутрішній механізм безпілотного човна. Винахідник став пропонувати свою технологію як засіб, який покладе край будь-яким війнам. Він також подав заявку на патенти в 13 країнах.

"Війна перестане бути можливою, коли завтра весь світ дізнається, що найслабша з націй зможе негайно забезпечити себе зброєю, яка забезпечить безпеку берегів і неприступність портів", — заявляв він.

[ + – ] Модель безпілотного човна Ніколи Тесли в музеї у Белграді Фото: Вiкiпедiя

Деякі критики звинуватили Теслу в крадіжці ідеї у Вільяма Кларка, головного менеджера US Electrical Supply Company, який за кілька місяців до того провів експеримент із дистанційним вибухом іграшкового корабля за допомогою мін, керованих радіохвилями. Винахідник відкинув усі звинувачення та вирішив зробити другий прототип. Він хотів переконатися, що противник не зможе перехопити сигнал і отримати контроль над човном. Нікола Тесла домігся, щоб апарат реагував лише на поєднання певних радіочастот, яке практично неможливо підібрати навмання.

Через кілька років учений втратив інтерес до радіокерованих пристроїв. Він представив свій прототип ВМС США, але військові дійшли висновку, що управління човном вимагає надто складних дій, які важко виконати під час бою. У результаті Тесла відмовився від проєкту й зосередився на бездротовому зв'язку та передачі електроенергії "повітрям".

По суті, Нікола Тесла винайшов перший у світі безпілотник — багато сучасних дронів, що літають, працюють завдяки технологіям, в основі яких лежать ті ж самі принципи та фізичні явища. Набагато пізніше, під час Першої світової війни, створили апарат Kettering Bug, який можна було запрограмувати на політ на певну відстань, проте його також відмовилися використовувати в бойових умовах.

У січні 2022 року на аукціоні продали листа Ніколи Тесли з передбаченням майбутнього. У посланні редактору видання New York Sun Полу Дані вчений припустив, що телефони зможуть працювати без дротів.

"Котушка Тесли" дозволяла передавати електрику лише на невеликі відстані, проте нещодавно вчені зі США знайшли надійний спосіб передачі енергії без дротів. Під час випробувань їм вдалося передати електроенергію потужністю 1,6 кВт на відстань 1 км. Вони очікують, що в майбутньому зможуть цілодобово передавати енергію з космосу на Землю.