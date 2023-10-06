Bluetooth на смартфоні потрібно вимкнути: чим загрожує постійна робота цього модуля

Власники апарата з постійно увімкненим "синім зубом" можуть зіткнутися з різними проблемами, навіть не знаючи їхню причину. А ще логотип Bluetooth несе в собі таємне послання від розробників.

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Постійно увімкнений адаптер Bluetooth загрожує власникам сучасних смартфонів хакерськими атаками, швидким зносом акумулятора та уповільненням роботи пристрою. Про нюанси використання цього модуля пише портал iTechua.

Колись, ще на кнопкових телефонах Bluetooth був дуже популярний. Через цей бездротовий модуль, що підтримував зв'язок між пристроями на відстані приблизно в 10 метрів, любили пересилати фото та музику. Потім його слава дещо померкла, адже для передавання даних з'явився інтернет і файли стало зручніше та швидше пересилати через різні сховища, а зараз через популярний месенджер Telegram. Але поява смарт-годинників і широкого спектра бездротових навушників знову зробили Bluetooth популярним.

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То в чому ж небезпека Bluetooth?

Ті, хто користується Bluetooh активно, як-от любителі спорту чи меломани, знають про всі його нюанси та не натраплять на "підводні камені". Але більшість людей взагалі не звертають увагу на те, чи активний у них значок Bluetooth.

Ба більше, досить пристойна частина користувачів взагалі не знає нічого про цю шторку або бачили її, зробивши випадковий свайп (рух пальцем по екрану) по екрану. Але мова не про це, а про те, що в багатьох користувачів Bluetooth на смартфоні ввімкнений постійно, навіть коли функціонал бездротової передачі даних не використовується.

Коли ж модуль увімкнений, то очікує приєднання до іншого пристрою. При цьому він постійно перебуває в режимі посиленого пошуку, що вимагає енергії, а значить витрачає заряд акумулятора даремно. Причому, що важливо, під'єднавшись до іншого пристрою Bluetooth знижує витрати на передачу даних, але саме безрезультатні зусилля пошуку і витрачають запас батареї найсильніше.

Варто зазначити, що постійно ввімкнений модуль Wi-Fi у вашому смартфоні робить те ж саме — шукає бездротові маршрутизатори й теж витрачає на це енергію. Звісно, дуже зручно прийшовши додому не заморочуючись отримати інтернет від домашнього роутера, але якщо ви хочете заощадити батарею, то на вулиці вимикайте модуль Wi-Fi.

Постійно увімкнені бездротові модулі витрачають енергеію смартфона даремно Фото: teahub.io

Звісно, навряд чи цей модуль повністю розрядить ваш акумулятор, але точно змусить частіше підключатися до розетки. Кожна батарея має свій ліміт кількості заряду/розряду (близько 500 циклів), а отже, він вичерпає можливості зберігати енергію набагато швидше, ніж ви розраховуєте, і доведеться бігти в майстерню для його заміни.

Другий важливий момент — безпека. За певних обставин можна через Bluetooth під'єднатися до смартфона і зробити все що завгодно. Наприклад, отримати доступ до важливої інформації, здійснити дзвінок або навіть прочитати SMS. Що сучасніша версія Bluetooth, то ці ризики зменшуються, але аж ніяк не повністю, це теж треба мати на увазі та вмикати його тільки якщо він вам справді необхідний.

Власники слабких, бюджетних смартфонів можуть трохи прискорити роботу пристрою, відключивши Bluetooth. Річ у тім, що операційна система витрачає деяку частину своїх ресурсів для підтримки роботи адаптера.

Як підсумок експерти рекомендують дотримуватися "бездротової гігієни". Найімовірніше, жодні хакери до вашого смартфона через постійно увімкнені модулі Bluetooth або Wi-Fi не проберуться, але навіщо вам мати пристрій, який постійно витрачає енергію "в нікуди" і призводить до раннього зносу акумулятора.

Таємне послання в логотипі

До речі, якщо ви не знали, то цей бездротовий протокол був створений скандинавами Свеном Маттіссоном і Джимом Кардахом, які працювали над цією технологією наприкінці 1990-х років. Вони зрозуміли, що потрібно придумати щось, що запам'ятовується, яке б ще підкреслювало національну приналежність творців. Звісно, мова зайшла про вікінгів, і обидва інженери згадали про відомого короля Данії Гаральда "Блютуса" Гормссона, який, за легендою, мав проблему із зубами, але прославився не цим, а тим, що об'єднав Норвегію і Данію.

У логотипі розробники зашифрували ім'я короля. Вони поєднали норвезьку літеру "H", що зовні нагадує нашу "Ж", і літеру "B". Так і вийшов логотип на честь відомого короля вікінгів.

Ініціали короля вікінгів Гаральда Гормссона зашифровані в логотипі Bluetooth Фото: Fabrik Brands

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