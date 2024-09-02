Історія пам'ятає незліченну кількість передбачень майбутнього, але так мало з них справді збулися. Історики називають лише сім задокументованих передбачень, які виявилися вірними.

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1. Алексіс де Токвіль

Алексіс де Токвіль передбачив Холодну війну між Америкою та СРСР Фото: Facebook

Дата передбачення: 1840 рік

Передбачення: Холодна війна

Аристократ і колишній міністр закордонних справ Франції Алексіс де Токвіль вирушив до США на початку XIX століття. Після своєї подорожі де Токвіль опублікував свою відому працю "Демократія в Америці". У книзі автор зробив кілька проникливих зауважень про майбутнє країни. Одне з них стосувалося протистояння між Америкою та СРСР.

Де Токвіль стверджував, що дві країни "в один прекрасний день триматимуть у своїх руках долі половини світу".

Таке передбачення було досить дивним для свого часу, оскільки тоді СРСР і Америка протистояли Великій Британії. Ба більше, ці країни перебували на різних кінцях світу, і кожна з них мала багато землі для експансії.

Але де Токвіль першим побачив проблеми, які можуть виникнути через непримиренні відмінності в ідеологіях. Він вважав, що дві країни перебувають на шляху неминучого зіткнення.

Понад століття потому весь світ затамував подих, коли Америка і СРСР вступили в Холодну війну.

2. Марк Твен

Марк Твен передбачив власну смерть Фото: Вікіпедія

Дата передбачення: 1909 рік

Передбачення: Його власна смерть

Письменник Семюел Ленггорн Клеменс, який більш відомий як Марк Твен, народився в листопаді 1835 року. Це сталося майже одночасно з появою в небі комети Галлея.

"Я з'явився на світ разом із кометою Галлея 1835 року. Наступного року вона знову з'явиться, і я очікую, що піду разом із нею. Це буде найбільшим розчаруванням у моєму житті, якщо я не піду разом із кометою Галлея. Всемогутній, безсумнівно, сказав: "Ось ці два несвідомих дивака; вони прийшли разом, вони повинні піти разом", — йшлося в біографії Марка Твена, випущеній 1909 року.

Так і сталося: 21 квітня 1910 року, всього через день після появи знаменитої комети, Марк Твен помер від серцевого нападу.

3. Нікола Тесла

Нікола Тесла передбачив мобільні телефони Фото: pexels.com

Дата передбачення: початок 1900-х років

Передбачення: Wi-Fi, мобільні телефони та інтернет

Відомий винахідник Нікола Тесла за життя зробив кілька напрочуд вірних прогнозів майбутнього у сфері розвитку технологій.

У 1909 році в інтерв'ю газеті New York Times фізик передбачив винахід Wi-Fi та мобільних телефонів. Варто зазначити, що передбачення було зроблено за кілька десятиліть до появи подібних технологій.

Тесла говорив, що скоро стане можливим "передавати бездротові повідомлення по всьому світу так просто, що будь-яка людина зможе володіти і керувати своїм власним апаратом".

В інтерв'ю 1929 року Тесла передбачив винахід Wi-Fi за понад 50 років до його появи.

"Коли бездротову технологію буде застосовано досконало, вся Земля перетвориться на величезний мозок. Ми зможемо спілкуватися один з одним миттєво, незалежно від відстані", — говорив Тесла.

4. Фердинанд Фош

Фердинанд Фош передбачив початок Другої світової війни Фото: Getty Images

Дата передбачення: 1919 рік

Передбачення: Друга світова війна

Фердинанд Фош — французький генерал, який під час Першої світової війни обіймав посаду верховного головнокомандувача союзних військ. Багато істориків вважають його внесок у військові дії невід'ємним у забезпеченні перемоги.

Досвідчений військовий мислитель, Фош був одним із ключових учасників переговорів у Версалі після капітуляції Німеччини. Він вважав, що тільки повна окупація Рейнської області захистить Францію від майбутньої німецької агресії. Його вимоги були проігноровані. Незадоволений підсумками Версальського договору, Фош заявив під час його підписання: "Це не мир. Це перемир'я на двадцять років".

Майже рівно через двадцять років німецька агресія розв'язала Другу світову війну, довівши правоту пророцтва Фоша.

5. Джон Елфрет Воткінс

Джон Елфрет Воткінс передбачив появу нових фотографічних технологій Фото: Kickstarter

Дата передбачення: 1900 рік

Передбачення: фотографічна технологія

Американський інженер Джон Елфрет Воткінс, який не був широко відомим, написав статтю із заголовком "Що може статися в найближчі сто років". Статтю було написано в грудні 1900 року, і багато з ідей автора виявилися правильними.

Одним із найпомітніших передбачень виявилося те, в якому інженер передбачав появу фотографічної технології.

"Фотографії передаватимуться телеграфом з будь-якої відстані. Якщо через сто років у Китаї відбудеться битва, знімки найяскравіших її подій будуть опубліковані в газетах за годину", — написав Воткінс.

Також він передбачав, що фотографії в майбутньому передаватимуть усі кольори, які бачить людське око наживо.

У 1900 році кольорова фотографія не тільки все ще була експериментальною, а й сама ідея про те, що фотоапарат може передавати зображення по всьому світу, виходила за рамки того, про що говорили в той час.

6. Роберт Бойль

Роберт Бойль передбачив пересадку органів Фото: Unsplash

Дата передбачення: середина XVII століття

Передбачення: пересадка органів

Роберта Бойля вважають одним із "батьків" сучасної хімії. У 1660-х роках він склав список "бажань", коли допомагав заснувати Королівське товариство, нині ж національну академію наук Великої Британії.

Список був записаний у його особистому щоденнику і виявився вельми прозорливим, зважаючи на те, що в ті часи слово "наука" вживалося вкрай рідко, здебільшого нарівні зі словом "магія".

Одним із його видатних передбачень була трансплантація органів.

"Лікування хвороб на відстані або, принаймні, шляхом трансплантації", — записав у своєму щоденнику Бойль.

Першу пересадку органів було здійснено 1954 року, приблизно через 300 років після передбачення Бойля.

7. Жюль Верн

Політ людини на Місяць передбачив Жюль Верн Фото: NASA

Дата передбачення: 1865 рік

Передбачення: висадка на Місяць

Французького романіста Жюля Верна можна віднести до творців жанру наукової фантастики.

Відомий своїми книжками "Двадцять тисяч льє під водою" (1870) і "Навколо світу за 80 днів" (1872), він також написав книжку "Із Землі на Місяць за 97 годин 20 хвилин" 1865 року. Написаний більш ніж за століття до того, як людина справді висадилася на Місяць, роман Жюля Верна описує це досягнення з вражаючою точністю.

Письменник не тільки передбачив політ на Місяць, а й надав деякі розрахунки, які виявилися близькими до правди.

Він також включив кілька інших деталей, які вражають своєю точністю. У його книзі запуск ракети відбувається у Флориді, де зараз розташований Космічний центр імені Кеннеді, звідки стартували знамениті місії "Аполлон".

Жюль Верн також визначив чисельність екіпажу в три людини та назвав свій космічний корабель "Колумбіада". Реальний командний модуль "Аполлона-11" носив ім'я "Колумбія", а його екіпаж складали три людини. Зрештою, в романі Верна астронавти благополучно повертаються на Землю, стрибнувши з парашутом у море і дочекавшись порятунку. Екіпаж "Аполлона-11" опустився в Тихий океан на парашутах і також очікував порятунку на воді.

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