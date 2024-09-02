История помнит бесчисленное количество предсказаний будущего, но так мало из них действительно сбылись. Историки называют всего семь задокументированных предсказаний, которые оказались верными.

Related video

1. Алексис де Токвиль

Алексис де Токвиль предсказал Холодную войну между Америкой и СССР Фото: Facebook

Дата предсказания: 1840 год

Предсказание: Холодная война

Аристократ и бывший министр иностранных дел Франции Алексис де Токвиль отправился в США в начале XIX века. После своего путешествия де Токвиль опубликовал свой известный труд "Демократия в Америке". В книге автор сделал несколько проницательных замечаний о будущем страны. Одно из них касалось противостояния между Америкой и СССР.

Де Токвиль утверждал, что две страны "в один прекрасный день будут держать в своих руках судьбы половины мира".

Такое предсказание было достаточно странным для своего времени, поскольку тогда СССР и Америка противостояли Великобритании. Более того, эти страны находились на разных концах света, и у каждой из них было много земли для экспансии.

Но де Токвиль первым увидел проблемы, которые могут возникнуть из-за непримиримых различий в идеологиях. Он считал, что две страны находятся на пути неминуемого столкновения.

Более века спустя весь мир затаил дыхание, когда Америка и СССР вступили в Холодную войну.

2. Марк Твен

Марк Твен предсказал собственную смерть Фото: Википедия

Дата предсказания: 1909 год

Предсказание: Его собственная смерть

Писатель Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, который более известен как Марк Твен, родился в ноябре 1835 года. Это произошло почти одновременно с появлением в небе кометы Галлея.

"Я появился на свет вместе с кометой Галлея в 1835 году. В следующем году она снова появится, и я ожидаю, что уйду вместе с ней. Это будет величайшим разочарованием в моей жизни, если я не уйду вместе с кометой Галлея. Всемогущий, несомненно, сказал: "Вот эти два безотчетных чудака; они пришли вместе, они должны уйти вместе", — говорилось в биографии Марка Твена, выпущенной в 1909 году.

Так и случилось: 21 апреля 1910 года, всего через день после появления знаменитой кометы, Марк Твен скончался от сердечного приступа.

3. Никола Тесла

Никола Тесла предсказал мобильные телефоны Фото: pexels.com

Дата предсказания: начало 1900-х годов

Предсказание: Wi-Fi, мобильные телефоны и интернет

Известный изобретатель Никола Тесла при жизни сделал несколько на удивление верных предсказаний будущего в сфере развития технологий.

В 1909 году в интервью газете New York Times физик предсказал изобретение Wi-Fi и мобильных телефонов. Стоит отметить, что предсказание было сделано за несколько десятилетий до появления подобных технологий.

Тесла говорил, что скоро станет возможным "передавать беспроводные сообщения по всему миру так просто, что любой человек сможет владеть и управлять своим собственным аппаратом".

В интервью 1929 года Тесла предсказал изобретение Wi-Fi за более чем 50 лет до его появления.

"Когда беспроводная технология будет применена в совершенстве, вся Земля превратится в огромный мозг. Мы сможем общаться друг с другом мгновенно, независимо от расстояния", — говорил Тесла.

4. Фердинанд Фош

Фердинанд Фош предсказал начало Второй мировой войны Фото: Getty Images

Дата предсказания: 1919 год

Предсказание: Вторая мировая война

Фердинанд Фош — французский генерал, который во время Первой мировой войны занимал пост верховного главнокомандующего союзных войск. Многие историки считают его вклад в военные действия неотъемлемым в обеспечении победы.

Опытный военный мыслитель, Фош был одним из ключевых участников переговоров в Версале после капитуляции Германии. Он считал, что только полная оккупация Рейнской области защитит Францию от будущей немецкой агрессии. Его требования были проигнорированы. Недовольный итогами Версальского договора, Фош заявил во время его подписания: "Это не мир. Это перемирие на двадцать лет".

Почти ровно через двадцать лет немецкая агрессия развязала Вторую мировую войну, доказав правоту пророчества Фоша.

5. Джон Элфрет Уоткинс

Джон Элфрет Уоткинс предсказал появление новых фотографических технологий Фото: Kickstarter

Дата предсказания: 1900 год

Предсказание: фотографическая технология

Американский инженер Джон Элфрет Уоткинс, который не был широко известен, написал статью с заголовком "Что может произойти в ближайшие сто лет". Статья была написана в декабре 1900 года, и многие из идей автора оказались верными.

Одним из самых заметных предсказаний оказалось то, в котором инженер предвидел появление фотографической технологии.

"Фотографии будут передаваться по телеграфу с любого расстояния. Если через сто лет в Китае произойдет битва, снимки самых ярких ее событий будут опубликованы в газетах через час", — написал Уоткинс.

Также он предсказывал, что фотографии в будущем будут передавать все цвета, которые видит человеческий глаз вживую.

В 1900 году цветная фотография не только все еще была экспериментальной, но и сама идея о том, что фотоаппарат может передавать изображения по всему миру, выходила за рамки того, что говорили в то время.

6. Роберт Бойль

Роберт Бойль предсказал пересадку органов Фото: Unsplash

Дата предсказания: середина XVII века

Предсказание: пересадка органов

Роберта Бойля считают одним из "отцов" современной химии. В 1660-х годах он составил список "желаний", когда помогал основать Королевское общество, сейчас же национальную академию наук Великобритании.

Список был записан в его личном дневнике и оказался весьма прозорливым, учитывая, что в те времена слово "наука" употреблялось крайне редко, в основном наравне со словом "магия".

Одним из его выдающихся предсказаний была трансплантация органов.

"Излечение болезней на расстоянии или, по крайней мере, путем трансплантации", — записал в своем дневнике Бойль.

Первая пересадка органов была произведена в 1954 году, спустя примерно 300 лет после предсказания Бойля.

7. Жюль Верн

Полет человека на Луну предсказал Жюль Верн Фото: NASA

Дата предсказания: 1865 год

Предсказание: высадка на Луну

Французского романиста Жюля Верна можно отнести к создателям жанра научной фантастики.

Известный своими книгами "Двадцать тысяч лье под водой" (1870) и "Вокруг света за 80 дней" (1872), он также написал книгу "С Земли на Луну за 97 часов 20 минут" в 1865 году. Написанный более чем за столетие до того, как человек действительно высадился на Луну, роман Жюля Верна описывает это достижение с поразительной точностью.

Писатель не только предсказал полет на Луну, но и предоставил некоторые расчеты, которые оказались близки к правде.

Он также включил несколько других деталей, которые поражают своей точностью. В его книге запуск ракеты происходит во Флориде, где сейчас находится Космический центр имени Кеннеди, откуда стартовали знаменитые миссии "Аполлон".

Жюль Верн также определил численность экипажа в три человека и назвал свой космический корабль "Колумбиада". Реальный командный модуль "Аполлона-11" носил имя "Колумбия", а его экипаж составляли три человека. В конце концов, в романе Верна астронавты благополучно возвращаются на Землю, прыгнув с парашютом в море и дождавшись спасения. Экипаж "Аполлона-11" опустился в Тихий океан на парашютах и также ожидал спасения на воде.

Важно