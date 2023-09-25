Гаджети працюватимуть довше і швидше: Huawei представила революційну технологію зв'язку

Технологія NearLink з'явиться в пристроях Huawei та інших гаджетах китайських виробників.

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"Революційну" технологію бездротового з'єднання Nearlink, що поєднує в собі переваги Wi-Fi й Bluetooth, представила компанія Huawei, яка нещодавно здивувала США випуском 7-нм процесора, всупереч санкціям. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Як стверджує компанія, Huawei Nearlink має переваги у вигляді низького енергоспоживання, високої швидкості передавання даних, низької затримки та більшої кількості мережевих підключень. Повідомляється, що енергоспоживання гаджетів зменшиться на 60% при використанні цієї технології. Швидкість передачі даних зросте в шість разів (у найсвіжішої версії Bluetooth 5.4 вона становить 5 Мбіт/с). Затримка сигналу зменшиться до 1/30 мілісекунди. Так само інженери обіцяють, що поліпшили захист від перешкод на частоті 7 дБ для більш стабільного з'єднання і додали можливість одночасного підключення до 10 пристроїв. Але найголовніше — покращена вдвічі відстань покриття сигналу.

Харакетристики Huawei Nearlink Фото: Huawei

Нову технологію Huawei обіцяє впровадити в різні пристрої, включно з побутовою електронікою, як-от телефони, ноутбуки, розумні годинники, гаджети для під'єднаного будинку, електромобілі та промислове виробниче обладнання, ставши частиною операційної системи Huawei HarmonyOS 4. Nearlink уже інтегрований в останній смартфон компанії Mate 60. Окрім власних гаджетів компанії технологія з'явиться і в пристроях інших китайських виробників, адже в розробці Nearlink брали участь 300 різних компаній. Щоправда, з європейських там брала участь лише французька St. Gobain, яка відповідала за будівельні матеріали.

За даними Techradar, майже всі компанії, що беруть участь у NearLink, є китайськими, зокрема, Hisense, Honor і Lenovo. Судячи з усього, єдиними міжнародними компаніями є тайванська компанія Mediatek і французький виробник будівельних матеріалів St. Gobain. Жодні великі американські компанії, зокрема такі, як Intel, Qualcomm, AMD або Nvidia, не були включені в розробку.

З огляду на те, що Huawei залишається в чорному списку санкцій США, ймовірність, що NearLink з'явиться в американських пристроях, вкрай мала. Apple, зі свого боку, вже випустила власну надширокосмугову технологію (UWB) у вигляді свого нового чіпа U1 — хоча, за даними Apple Insider, основною перевагою UWB перед Bluetooth є високоточне відстеження місця розташування, а не швидкість.

Раніше Фокус розповідав, що Китай хоче робити потужні процесори за допомогою прискорювача частинок. Він потрібен для створення лазерного джерела світла за технологією стійкого мікрогрупування (SSMB).