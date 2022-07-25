Верещук объяснила, почему многие ВПЛ не получили матпомощь: "Дія" не передала данные"

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявила, что за помощью украинцы могут обращаться к ее ведомству.

В эфире телеканала "1+1" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, почему не все украинцы, имеющие статус временно перемещенных лиц (ВПЛ), не получили полагающиеся им выплаты от государства. Одной из причин она назвала некорректную работу приложения "Дія".

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Ирина Верещук, в ходе телемарафона рассказала, что количество внутренне перемещенных лиц, до сих пор не получивших матпомощь от государства, исчисляется сотнями тысяч — 250 тыс. человек. Когда ведущие спросили ее о причинах, она назвала неправильное оформление документов и неинформирование компетентными органами об этом граждан, а также то, что сервис госуслуг "Дія" не передал данные "органам соцзащиты".

По словам чиновницы, 250 тыс. ВПЛ связались по правительственной линии 1548 и пожаловались на проблему с выплатами. Также она отметила, что 90 тыс. граждан деньги уже получили, так как проблемы с их данными и документами удалось решить.

"Вопросами выплат ВПЛ занимаемся я и мое министерство. У нас есть горячая линия 1548, люди на нее звонят массово. Многие люди жалуются, что выплаты либо начислены, но они их не получили, либо подали заявку и не получили выплаты. Мы каждый раз разбираемся, в чем причина", — прокомментировала Верещук.

Министр пояснила, что проблема могла быть в некорректной работе "Дія". По ее словам, многие украинцы регистрировались через это приложение, но по какой-то причине сервис не передал данные людей органам соцзащиты. По ее словам, "десятки тысяч людей… сейчас жалуются именно на то, что "Дія" не передала такие данные".

Ирина Верещук акцентировала, что процесс выплат теперь централизован, и что ими занимается Министерство соцполитики, а ее ведомство — Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, — помогает организовать и упростить процесс, предоставляя необходимое ПО и компьютерное оборудование.

Верещук призвала ВПЛ звонить по номеру 1548 в случае возникновения проблем и пообещала отдельно заняться каждым подобным случаем.

Ренее мы сообщали о том, что Минцифры пока не собирается интегрировать функцию электронного голосования в приложении "Дия". Сервис, однако, предлагает функцию "опросы".