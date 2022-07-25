Верещук пояснила, чому багато ВПО не отримали матдопомоги: "Дія" не передала дані"

Міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила, що за допомогою українці можуть звертатися до її відомства.

В ефірі телеканалу "1+1" міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, чому не всі українці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), не отримали виплати від держави, які їм належать. Однією з причин вона назвала некоректну роботу програми "Дія".

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Ірина Верещук, під час телемарафону, розповіла, що кількість внутрішньо переміщених осіб, які досі не отримали матдопомоги від держави, обчислюється сотнями тисяч — 250 тис. осіб. Коли ведучі запитали її про причини, вона назвала неправильне оформлення документів та неінформування компетентними органами про це громадян, а також те, що сервіс держпослуг Дія не передав дані органам соцзахисту.

За словами чиновниці, 250 тис. ВПО зв'язалися по урядовій лінії 1548 і поскаржилися на проблему з виплатами. Також вона зазначила, що 90 тис. громадян гроші вже отримали, оскільки проблеми з їхніми даними та документами вдалося вирішити.

"Питаннями виплат ВПО займаємося я і моє міністерство. У нас є гаряча лінія 1548, люди на неї дзвонять масово. Багато людей скаржаться, що виплати або нараховані, але вони їх не отримали, або подали заявку і не отримали виплати. Ми щоразу розбираємося, у чому причина", — прокоментувала Верещук.

Міністерка пояснила, що проблема могла бути у некоректній роботі "Дія". За її словами, багато українців реєструвалися через цей додаток, але через якусь причину сервіс не передав дані людей органам соцзахисту. За її словами, "десятки тисяч людей… зараз скаржаться саме на те, що Дія не передала такі дані".

Ірина Верещук наголосила, що процес виплат тепер централізований, і що ними займається Міністерство соцполітики, а її відомство — Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — допомагає організувати та спростити процес, надаючи необхідне ПЗ та комп'ютерне обладнання.

Верещук закликала ВПО дзвонити за номером 1548 у разі виникнення проблем та пообіцяла окремо зайнятися кожним подібним випадком.

Раніше ми повідомляли про те, що Мінцифри поки що не збирається інтегрувати функцію електронного голосування у додатку "Дія". Сервіс, проте, пропонує функцію "опитування".