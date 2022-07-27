Сервис Google Карты добавит фантастические виды городов — с высоты птичьего полета

Карты получат ряд полезных функций: данные о велосипедных маршрутов, возможность сообщить близким о прибытии на место, если вы в дороге.

Google оснастит Карты "фотореалистичными видами сверху". Пользователи смогут рассмотреть почти 100 городов с высоты птичьего полета, пишет theverge.com.

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Подобной функцией под названием Flyover располагает сервис Apple Maps, отмечают журналисты. Она позволяет взглянуть сверху на разные достопримечательности в таких городах, как Барселона, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио.

Директор по продуктам Google Maps Аманда Лейхт Мур заявила, что компания намерена внедрить так называемый иммерсивного просмотр — технологию, которую компания анонсировала в ходе конференции Google I/O. По словам представительницы Google Женевьевы Парк, иммерсивный просмотр также даст возможность просматривать интерьеры (например, музеев и галерей), будет предоставлять информацию о трафике и погоде, и все это с привязкой к определенным локациям на карте и по запросу пользователя. Функция иммерсивного просмотра будет работать для таких городов как Лос-Анджелес, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио "в этом году". Для других городов она станет доступна позже.

В дополнение к видам с высоты птичьего полета Google добавит несколько других новых функций. Например, будет предоставлена дополнительная информация для велосипедных маршрутов: является ли конкретная велосипедная дорожка главной или второстепенной дорогой, встречаются ли преграды вроде ступенек и бордюров, есть ли крутые подъемы и спуски и т.д. Новинка для велосипедистов появится в ближайшие недели.

Также пользователи смогут обмениваться геоданными и получать уведомления о том, достигли ли они или их близкие пункта назначения. Подобная функция есть у приложений для вызова такси. Apple предлагает аналогичную функцию в приложении Find My.

Функционал будет доступен на iOS- и Android-устройствах.

Ранее Фокус писал о том, что бывший сотрудник Google, Блейк Леймон, во время тестирования "умного" чат-бота LaMDA пришел к выводу, что бот обладает "сознанием". Свои догадки он озвучил некоторым политикам, после чего был уволен за нарушение договора о конфиденциальности.