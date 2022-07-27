Сервіс Google Карти додасть фантастичні види міст — з висоти пташиного польоту

Карти отримають низку корисних функцій: дані про велосипедні маршрути, можливість повідомити близьких про прибуття на місце, якщо ви в дорозі.

Google оснастить Карти "фотореалістичними видами зверху". Користувачі матимуть змогу розглянути майже 100 міст з висоти пташиного польоту, пише theverge.com.

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Така функція під назвою Flyover має сервіс Apple Maps, зазначають журналісти. Вона дозволяє подивитися зверху на різні визначні пам'ятки в таких містах, як Барселона, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско та Токіо.

Директорка з продуктів Google Maps Аманда Лейхт Мур заявила, що компанія має намір впровадити так званий імерсивний перегляд — технологію, яку компанія анонсувала під час конференції Google I/O. За словами представниці Google Женев'єви Парк, імерсивний перегляд також дасть можливість переглядати інтер'єри (наприклад, музеїв та галерей), надаватиме інформацію про трафік та погоду, і все це з прив'язкою до певних локацій на карті та на запит користувача. Функція імерсивного перегляду працюватиме для таких міст як Лос-Анджелес, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско та Токіо цього року. Для інших міст вона стане доступною пізніше.

Крім видів з висоти пташиного польоту Google додасть кілька інших нових функцій. Наприклад, нададуть додаткову інформацію для велосипедних маршрутів: чи є конкретна велосипедна доріжка головною або другорядною дорогою, чи зустрічаються перешкоди на кшталт сходів та бордюрів, чи є круті підйоми та спуски тощо. Новинка для велосипедистів з'явиться найближчими тижнями.

Також користувачі зможуть обмінюватися геоданими та отримувати повідомлення про те, чи досягли вони або їх близькі пункти призначення. Така функція є у програм для виклику таксі. Apple пропонує аналогічну функцію у програмі Find My.

Функціонал буде доступний на iOS- та Android-пристроях.

Раніше Фокус писав про те, що колишній співробітник Google, Блейк Леймон, під час тестування "розумного" чат-бота LaMDA дійшов висновку, що бот має "свідомість". Свої припущення він озвучив деяким політикам, після чого його звільнили за порушення договору про конфіденційність.