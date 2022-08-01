Ударные дроны научатся "понимать" человека: в Израиле создают новую технологию

БПЛА получат функцию голосового помощника, что позволит им общаться с солдатами-операторами

В Израиле разрабатывают систему, которая позволит сухопутным войскам использовать голосовые команды для управления боевыми БПЛА. Подробности сообщило издание defensenews.com.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По словам представителя Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля, данная система получила название Casper, и она должна стать членом "команды", состоящей из людей-операторов и "умных" дронов. Чиновник отметил, что система должна распознавать не только простые команды, вроде "вперед/назад", но и такие приказы, как "прикрой меня с фланга". По идее, дрон-разведчик, ударный дрон должен уметь "отвечать" оператору, или же сообщать о том, что делает, например, чтобы машина могла отправить месседж типа: "веду наблюдение за объектом под углом 90 градусов".

В настоящее время Casper распознает только иврит, но в будущем получит возможность понимать и другие языки. Чиновник сказал, что 80% функционала направлены на управление полетом, а остальные 20% позволят вести коммуникацию во время сбора разведданных или отслеживания целей.

"Мы поняли, что нам нужен новый подход к операционным системам на поле боя, ведь солдат должен держать в руках оружие, а не ноутбук", — сказал чиновник.

Издание сообщает, что первый этап разработки Casper в скором времени будет завершен, и сейчас ИИ-алгоритм распознает около 20-ти команд. Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию в ближайшие несколько лет. В Минобороны Израиля также намекнули, что система станет звеном, объединяющим управление пилотируемыми (ВВС) и беспилотными (наземные силы) аппаратами, и что она будет внедрена для нужд ЦАХАЛ повсеместно.

Компания Elbit Systems уже работает над правительственной программой Edge of Tomorrow, объединяющей новые технологии для повышения ситуационной осведомленности войск. Эти технологии разработаны на основе искусственного интеллекта, машинного обучения, включают функционал дополненной реальности и, по идее, программа также включает разработку голосового помощника, говорится в материале.

"На поле боя несколько секунд могут иметь решающее значение, кто-то может лишиться жизни, миссия может быть сорвана", — прокомментировал Брэдли Боуман, директор Центра военно-политических исследований вашингтонского Фонда защиты демократии. "Голосовые команды, избавляющие от необходимости смотреть на экран планшета и тем самым отвлекаться, могут сэкономить время и улучшить ситуационную осведомленность солдат. Это спасет жизни".

Генерал-майор в отставке, старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности Эйтан Дангот, заявил, что ЦАХАЛ стремится улучшить маневренность сухопутных войск, особенно в городской черте. Он отметил, что это связано с уроками, "полученными во время конфликта в Газе в 2014 году и в ходе военных действий в 2006 году в Ливане".

Боуман сказал, что передовые технологии, подобные Casper, в будут применяться все чаще и чаще, а также отметил, что США необходимо поспешить с разработкой такого продукта, иначе Китай сможет опередить Штаты и получить преимущество. Боуман высказал надежду, что израильские специалисты помогут американским, и процесс разработки пойдет быстрее. Он напомнил, что Конгресс санкционировал создание рабочей группы между Минобороны США и Минобороны Израиля в ноябре прошлого года.

Ранее мы сообщали о том, что защитники Украины применяют на поле боя самодельные дроны — при чем, весьма успешно.