Бойцы бригады "Холодный Яр" уничтожили оккупантов самодельным дроном-камикадзе (видео)

ВСУ использовали технологию, позволяющую управлять беспилотником от первого лица.

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный яр" уничтожили противника при помощи самодельного дрона-камикадзе. Центр стратегических коммуникаций показал видеозапись успешной атаки на официальном Telegram-канале.

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Украинские умельцы переделали коммерческий квадрокоптер с видом от первого лица (First person view или сокращенно FPV), начинив его взрывчаткой. Во время боевой миссии оператор надел специальные очки от компании NewBeeDrone, которые позволили ему смотреть через камеру беспилотника, будто собственными глазами, и эффективно управлять при помощи пульта. Другие военные также наблюдали за ситуацией с помощью другого дрона.

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В одном из населенных пунктов боец заметил российских военных, которые ходили среди полуразрушенных зданий. Один из оккупантов вошел в частный дом, а оператор вслед за ним направил аппарат-камикадзе точно в дверной проем, после чего в прихожей раздался взрыв. Другой боец, следивший со стороны, доложил, что один солдат ВС РФ выбежал на улицу. Тот это был военный, на которого нацелился дрон, или другой, оказавшийся в соседнем помещении, неизвестно.

"Welcome to Ukraine", — отметил оператор под смех сослуживцев.

По видео сложно определить, каким именно дроном воспользовались бойцы 93-й ОМБР "Холодный яр", так как его ни разу не показали полностью. Можно лишь заметить, что это был небольшой квадрокоптер с тремя лопастями на каждом винте. Компания NewBeeDrone собирает собственные модели, а также модифицирует БПЛА от других производителей, в том числе от китайской DJI, продукция которой пользуется большим спросом в украинской армии. Согласно сайту, фирма также отдельно предоставляет платформы-FPV для самостоятельной сборки летательных аппаратов.

Накануне ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10" под Изюмом. Один из бойцов поразил цель из переносного комплекса "Стингер" на высоте около 3 км, от вражеского аппарата мало что осталось.

Писали также, что ВСУ успешно сбивают российские дроны "Форпост" за $7,5 млн. Известно уже о трех таких беспилотниках, уничтоженных украинскими военными. "Форпост" представляет большую опасность, ведь может как самостоятельно запускать ракеты, так и наводить российскую артиллерию лазерным лучом.