Бійці бригади "Холодний Яр" знищили окупантів саморобним дроном-камікадзе (відео)

ЗСУ використовували технологію, що дозволяє керувати безпілотником від першої особи.

Військовослужбовці 93-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний яр" знищили супротивника за допомогою саморобного дрона-камікадзе. Центр стратегічних комунікацій показав відеозапис успішної атаки на офіційному Telegram-каналі.

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Українські умільці переробили комерційний квадрокоптер із видом від першої особи (First person view або скорочено FPV), начинивши його вибухівкою. Під час бойової місії оператор одягнув спеціальні окуляри від компанії NewBeeDrone, які дозволили йому дивитися через камеру безпілотника, наче на власні очі, й ефективно керувати за допомогою пульта. Інші військові також спостерігали за ситуацією за допомогою іншого дрона.

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В одному із населених пунктів боєць помітив російських військових, які ходили серед напівзруйнованих будівель. Один із окупантів увійшов у приватний будинок, а оператор слідом за ним направив апарат-камікадзе точно у дверний отвір, після чого в передпокої пролунав вибух. Інший боєць, який стежив із боку, доповів, що один солдат ЗС РФ вибіг надвір. Той це був військовий, на якого націлився дрон, чи інший, який опинився в сусідньому приміщенні, невідомо.

"Welcome to Ukraine", — зазначив оператор під сміх товаришів по службі.

По відео складно визначити, яким саме дроном скористалися бійці 93-го ОМБР "Холодний яр", оскільки його жодного разу не показали повністю. Можна лише помітити, що це був невеликий квадрокоптер із трьома лопатями на кожному гвинті. Компанія NewBeeDrone збирає власні моделі, а також модифікує БПЛА від інших виробників, у тому числі від китайської DJI, продукція якої має великий попит в українській армії. Згідно сайту, фірма також окремо надає платформи-FPV для самостійного складання літальних апаратів.

Напередодні ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" під Ізюмом. Один із бійців вразив ціль із переносного комплексу "Стінгер" на висоті близько 3 км, від ворожого апарату мало що залишилося.

Писали також, що ЗСУ успішно збивають російські дрони "Форпост" за $7,5 млн. Відомо вже про три такі безпілотники, знищені українськими військовими. "Форпост" становить велику небезпеку, адже може як самостійно запускати ракети, так і наводити російську артилерію лазерним променем.