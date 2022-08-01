Ударні дрони навчаться "розуміти" людину: в Ізраїлі створюють нову технологію

БПЛА отримають функцію голосового помічника, що дозволить їм спілкуватися із солдатами-операторами.

В Ізраїлі розробляють систему, яка дозволить сухопутним військам використати голосові команди для управління бойовими БПЛА. Подробиці повідомило видання defensenews.com.

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За словами представника Управління оборонних досліджень та розробок Міністерства оборони Ізраїлю, дана система отримала назву Casper, і вона має стати членом "команди", що складається з людей-операторів і "розумних" дронів. Чиновник зазначив, що система має розпізнавати не лише прості команди, на кшталт "уперед/назад", а й такі накази, як "прикрий мене з флангу". За ідеєю, дрон-розвідник, ударний дрон повинен уміти "відповідати" оператору, або ж повідомляти про те, що робить, наприклад, щоб машина могла відправити меседж типу: "веду спостереження за об'єктом під кутом 90 градусів".

Наразі Casper розпізнає лише іврит, але в майбутньому матиме можливість розуміти й інші мови. Чиновник сказав, що 80% функціоналу спрямовані на керування польотом, а решта 20% дозволять вести комунікацію під час збору розвідданих чи відстеження цілей.

"Ми зрозуміли, що нам потрібен новий підхід до операційних систем на полі бою, адже солдат має тримати в руках зброю, а не ноутбук", — сказав чиновник.

Видання повідомляє, що перший етап розробки Casper незабаром буде завершено, і зараз ШІ-алгоритм розпізнає приблизно 20 команд. Очікується, що система буде введена в експлуатацію у найближчі кілька років. У Міноборони Ізраїлю також натякнули, що система стане ланкою, яка об'єднує управління пілотованими (ВПС) та безпілотними (наземні сили) апаратами, і що вона буде впроваджена для потреб ЦАГАЛ повсюдно.

Компанія Elbit Systems вже працює над урядовою програмою Edge of Tomorrow, яка об'єднує нові технології підвищення ситуаційної обізнаності військ. Ці технології розроблені на основі штучного інтелекту, машинного навчання, враховують функціонал доповненої реальності та, за ідеєю, програма також враховує розробку голосового помічника, йдеться у матеріалі.

"На полі бою кілька секунд можуть мати вирішальне значення, хтось може втратити життя, місія може бути зірвана", — прокоментував Бредлі Боуман, директор Центру військово-політичних досліджень вашингтонського Фонду захисту демократії. "Голосові команди, що позбавляють необхідності дивитися на екран планшета і тим самим відволікатися, можуть заощадити час і поліпшити свідомість солдат. Це врятує життя".

Генерал-майор у відставці, старший науковий співробітник Єрусалимського інституту стратегії та безпеки Ейтан Дангот, заявив, що ЦАГАЛ прагне покращити маневреність сухопутних військ, особливо в межах міста. Він зазначив, що це пов'язано з уроками, "отриманими під час конфлікту в Газі у 2014 році та під час воєнних дій у 2006 році в Лівані".

Боуман сказав, що передові технології, подібні до Casper, будуть застосовуватися все частіше і частіше, а також зазначив, що США необхідно поспішити з розробкою такого продукту, інакше Китай зможе випередити Штати й отримати перевагу. Боуман висловив надію, що ізраїльські фахівці допоможуть американським, і процес розробки піде швидше. Він нагадав, що Конгрес санкціонував створення робочої групи між Міноборони США та Міноборони Ізраїлю у листопаді минулого року.

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