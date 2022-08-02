Украина процветает, Россию ждут Путин и мрак: ИИ нарисовал будущее обеих стран

DALL-E Mini ассоциировал Украину с духовностью и украинцами, а Россию — с Путиным и Кремлем.

ИИ-инструмент DALL-E Mini способен генерировать изображения, получив текстовую подсказку. Редакторы Фокуса "попросили" алгоритм нарисовать будущее Украины и России, и вот, что из этого вышло…

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Будущее Украины и России — версия ИИ

Мы задали ИИ-системе два запроса на английском языке: future of Ukraine (будущее Украины) и future of Russia (будущее России).

В первом случае мы получали картинки, на которых были, преимущественно, изображены флаг нашей страны, здания церквей, девушки в национальных костюмах, собаки, небо, горы, деревья, море.

[ + – ] ИИ изобразил флаги Украины в небе, над землей, над городом Фото: craiyon.com

Некоторые коллажи были лаконичны и содержали изображение флага — в небе, над землей и над городом.

[ + – ] ИИ сгенерировал "будущее Украины" Фото: craiyon.com

Также DALL-E Mini выбирал для коллажей изображения храмов, казацких гербов и довольно миловидных собак.

[ + – ] DALL-E Mini выбрал символами страны святыни, украинок и... собак Фото: craiyon.com

В качестве символов нашей страны DALL-E Mini выбрал не только желтый и голубой цвета, но и украинок, христианские святыни и… симпатичную собачку.

Во втором случае, по запросу "будущее России", мы получили картинки с флагами РФ, Путиным и Лукашенко, кремлем, шубами, снегом, волками и портретами женщин довольно мрачного вида. Некоторые картинки были яркими, иные же нарисованы в темных тонах.

[ + – ] ИИ увидел Россию в сепии и черно-белых тонах Фото: craiyon.com

Россия получилась у DALL-E Mini довольно угрюмой и агрессивной — особенно пугают портреты женщин, "безголовая" шуба и волк.

[ + – ] Не обошлось без портретов Путина и Лукашенко

На втором коллаже ИИ разместил Путина и Лукашенко. Видимо, алгоритм посчитал, что править РФ они будут вместе.

[ + – ] Путин, кремль, триколор - будущее РФ по мнению ИИ

И снова не обошлось без Путина, триколора, кремля. На этот раз ИИ добавил изображение других людей, однако их фигурки довольно маленькие, по сравнению с огромным портретом президента РФ. Может, DALL-E Mini намекнул на то, что народ в России мало что значит, а, может, это просто картинка.

Что известно об искусственном интеллекте DALL-E Mini

DALL-E Mini работает по таким же принципам, как и DALL-E, однако его "старший брат" в 27 раз мощнее. На обучение разработчик Борис Даймой дал алгоритму всего 3 дня, и он научился создавать коллажи "по запросу".

"Благодаря упрощенным архитектуре и памяти, а также использованию открытого исходного кода и доступа к обученным ранее моделям мы смогли уложиться в сжатые сроки", — пишет разработчик и отмечает, что рисунки получаются более низкого качества, но зато инструмент доступен всем желающим и работает относительно быстро.

По словам Бориса, его очень впечатлили возможности программы DALL-E, созданной командой OpenAI, которая может создавать весьма реалистичные картинки. Даймой решил сделать нечто подобное, но простое, пишет restofworld.org. Его программа DALL-E Mini быстро завоевала популярность, так как генерировала довольно мэмные (карикатурные) рисунки и была доступной абсолютно любому пользователю, в отличие от DALL-E, которая пока что тестируется ограниченным кругом лиц, но вскоре будет доступна для 1 млн пользователей. Минусом DALL-E еще является и географическое ограничение, например, в Украине услуги бота-артиста пока не доступны.

Чтобы воспользоваться услугами DALL-E Mini, вам необходимо перейти по ссылке и вписать в поле для текста то, чтобы вы хотели видеть на картинке. Через минуту ИИ-алгоритм выдаст несколько вариантов и предложит сделать скриншот (кнопка внизу слева), или расшарить в соцсетях (кнопка внизу по центру).

Ранее мы сообщали, что ИИ-алгоритм спрогнозировал итоги второй фазы войны, развязанной РФ против Украины. Программа решила, что победителей не будет.