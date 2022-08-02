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Україна процвітає, на Росію чекають Путін і морок: ШІ намалював майбутнє обох країн

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Україна, Росія, ІІ, малюнок, колаж
Фото: колаж Фокус

DALL-E Mini асоціював Україну з духовністю та українцями, а Росію — з Путіним і Кремлем.

ШІ-інструмент DALL-E Mini здатний генерувати зображення, отримавши текстову підказку. Редактори Фокусу "попросили" алгоритм намалювати майбутнє України та Росії, й ось, що з цього вийшло…

Майбутнє України та Росії — версія ШІ

Ми задали ШІ-системі два запити англійською мовою: future of Ukraine (майбутнє України) та future of Russia (майбутнє Росії).

У першому випадку ми отримували картинки, на яких були переважно зображені прапор нашої країни, будівлі церков, дівчата в національних костюмах, собаки, небо, гори, дерева, море.

прапор України, прапор України, малюнок, ІІ
ШІ зобразив прапори України у небі, над землею, над містом
Фото: craiyon.com

Деякі колажі були лаконічні та містили зображення прапора — у небі, над землею та над містом.

Україна, церква, прапор, ІІ
ШІ згенерував "майбутнє України"
Фото: craiyon.com

Також DALL-E Mini вибирав для колажів зображення храмів, козацьких гербів і досить миловидних собак.

собака, дівчина, храм, малюнок, DALL-E Mini
DALL-E Mini обрав символами країни святині, українок і... собак
Фото: craiyon.com

Як символи нашої країни DALL-E Mini обрав не лише жовтий і блакитний кольори, а й українок, християнські святині та… симпатичного собачку.

У другому випадку, на запит "майбутнє Росії", ми отримали картинки з прапорами РФ, Путіним і Лукашенком, Кремлем, шубами, снігом, вовками та портретами жінок досить похмурого вигляду. Деякі картинки були яскравими, інші намальовані в темних тонах.

Росія, колаж, ІІ, шуба, портрет, вовк
ШІ побачив Росію в сепії та чорно-білих тонах
Фото: craiyon.com

Росія вийшла у DALL-E Mini досить похмурою та агресивною — особливо лякають портрети жінок, "безголова" шуба та вовк.

Путін, Лукашенко, Росія, портрет, ІІ
Не обійшлося без портретів Путіна та Лукашенка

На другому колажі ШІ розмістив Путіна та Лукашенка. Мабуть, алгоритм вважав, що правити РФ вони будуть разом.

Путін, кремль, триколор, РФ, ІІ
Путін, Кремль, триколор — майбутнє РФ на думку ШІ

І знову не обійшлося без Путіна, триколору, Кремля. Цього разу ШІ додав зображення інших людей, проте їхні фігурки досить маленькі порівняно з величезним портретом президента РФ. Може, DALL-E Mini натякнув на те, що народ у Росії мало що означає, а може це просто картинка.

Що відомо про штучний інтелект DALL-E Mini

DALL-E Mini працює за такими ж принципами, як і DALL-E, проте його "старший брат" у 27 разів потужніший. На навчання розробник Борис Даймой дав алгоритму лише 3 дні, і він навчився створювати колажі "на запит".

"Завдяки спрощеним архітектурі та пам'яті, а також використанню відкритого вихідного коду та доступу до навчених раніше моделей ми змогли вкластися в стислі терміни", — пише розробник і зазначає, що малюнки виходять нижчої якості, зате інструмент доступний всім охочим і працює відносно швидко.

За словами Бориса, його дуже вразили можливості програми DALL-E, створеної командою OpenAI, яка може створювати реалістичні картинки. Даймой вирішив зробити щось подібне, але звичайне, пише restofworld.org. Його програма DALL-E Mini швидко завоювала популярність, оскільки генерувала досить мемні (карикатурні) малюнки і була доступна абсолютно будь-якому користувачеві, на відміну від DALL-E, яка поки що тестується обмеженим колом осіб, але незабаром буде доступна для 1 млн користувачів. Мінусом DALL-E є ще й географічне обмеження, наприклад, в Україні послуги бота-артиста поки не доступні.

Щоб скористатися послугами DALL-E Mini, вам необхідно перейти за посиланням та вписати в поле для тексту те, щоб ви хотіли бачити на зображенні. Через хвилину ШІ-алгоритм видасть кілька варіантів і запропонує зробити скріншот (кнопка знизу зліва), або розшерити в соцмережах (кнопка внизу по центру).

Раніше ми повідомляли, що ШІ-алгоритм спрогнозував підсумки другої фази війни, розв'язаної РФ проти України. Програма вирішила, що переможців не буде.