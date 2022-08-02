Україна процвітає, на Росію чекають Путін і морок: ШІ намалював майбутнє обох країн

DALL-E Mini асоціював Україну з духовністю та українцями, а Росію — з Путіним і Кремлем.

ШІ-інструмент DALL-E Mini здатний генерувати зображення, отримавши текстову підказку. Редактори Фокусу "попросили" алгоритм намалювати майбутнє України та Росії, й ось, що з цього вийшло…

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Майбутнє України та Росії — версія ШІ

Ми задали ШІ-системі два запити англійською мовою: future of Ukraine (майбутнє України) та future of Russia (майбутнє Росії).

У першому випадку ми отримували картинки, на яких були переважно зображені прапор нашої країни, будівлі церков, дівчата в національних костюмах, собаки, небо, гори, дерева, море.

[ + – ] ШІ зобразив прапори України у небі, над землею, над містом Фото: craiyon.com

Деякі колажі були лаконічні та містили зображення прапора — у небі, над землею та над містом.

[ + – ] ШІ згенерував "майбутнє України" Фото: craiyon.com

Також DALL-E Mini вибирав для колажів зображення храмів, козацьких гербів і досить миловидних собак.

[ + – ] DALL-E Mini обрав символами країни святині, українок і... собак Фото: craiyon.com

Як символи нашої країни DALL-E Mini обрав не лише жовтий і блакитний кольори, а й українок, християнські святині та… симпатичного собачку.

У другому випадку, на запит "майбутнє Росії", ми отримали картинки з прапорами РФ, Путіним і Лукашенком, Кремлем, шубами, снігом, вовками та портретами жінок досить похмурого вигляду. Деякі картинки були яскравими, інші намальовані в темних тонах.

[ + – ] ШІ побачив Росію в сепії та чорно-білих тонах Фото: craiyon.com

Росія вийшла у DALL-E Mini досить похмурою та агресивною — особливо лякають портрети жінок, "безголова" шуба та вовк.

[ + – ] Не обійшлося без портретів Путіна та Лукашенка

На другому колажі ШІ розмістив Путіна та Лукашенка. Мабуть, алгоритм вважав, що правити РФ вони будуть разом.

[ + – ] Путін, Кремль, триколор — майбутнє РФ на думку ШІ

І знову не обійшлося без Путіна, триколору, Кремля. Цього разу ШІ додав зображення інших людей, проте їхні фігурки досить маленькі порівняно з величезним портретом президента РФ. Може, DALL-E Mini натякнув на те, що народ у Росії мало що означає, а може це просто картинка.

Що відомо про штучний інтелект DALL-E Mini

DALL-E Mini працює за такими ж принципами, як і DALL-E, проте його "старший брат" у 27 разів потужніший. На навчання розробник Борис Даймой дав алгоритму лише 3 дні, і він навчився створювати колажі "на запит".

"Завдяки спрощеним архітектурі та пам'яті, а також використанню відкритого вихідного коду та доступу до навчених раніше моделей ми змогли вкластися в стислі терміни", — пише розробник і зазначає, що малюнки виходять нижчої якості, зате інструмент доступний всім охочим і працює відносно швидко.

За словами Бориса, його дуже вразили можливості програми DALL-E, створеної командою OpenAI, яка може створювати реалістичні картинки. Даймой вирішив зробити щось подібне, але звичайне, пише restofworld.org. Його програма DALL-E Mini швидко завоювала популярність, оскільки генерувала досить мемні (карикатурні) малюнки і була доступна абсолютно будь-якому користувачеві, на відміну від DALL-E, яка поки що тестується обмеженим колом осіб, але незабаром буде доступна для 1 млн користувачів. Мінусом DALL-E є ще й географічне обмеження, наприклад, в Україні послуги бота-артиста поки не доступні.

Щоб скористатися послугами DALL-E Mini, вам необхідно перейти за посиланням та вписати в поле для тексту те, щоб ви хотіли бачити на зображенні. Через хвилину ШІ-алгоритм видасть кілька варіантів і запропонує зробити скріншот (кнопка знизу зліва), або розшерити в соцмережах (кнопка внизу по центру).

Раніше ми повідомляли, що ШІ-алгоритм спрогнозував підсумки другої фази війни, розв'язаної РФ проти України. Програма вирішила, що переможців не буде.