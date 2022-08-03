Британец, выбросивший на свалку биткоины на $176 млн, потратит на их поиски $11 млн

Джеймс Хауэллс намерен привлечь к поискам двух роботов-собак Spot.

Айтишник из Великобритании, случайно выбросивший старых жесткий диск, на котором хранились 8000 биткоинов, разработал новый план по их поиску. Джеймс Хауэллс задействует двух роботов-собак Spot от Boston Dynamics, сообщает businessinsider.com.

Хауэллс выбросил жесткий диск с биткоинами в 2013 году. Позже парень выяснил, что диск находится на мусорной свалке в Ньюпорте, Уэльс. С тех пор он не теряет надежды найти пропажу. Недавно Джеймс заявил, что у него есть целый "бизнес-план" на $11 млн, который должен помочь не только найти диск, но и восстановить всю информацию на нем. Издание отмечает, что на момент написания материала общая стоимость криптовалюты, утерянной Джеймсом, составляет $176 млн.

Кроме прочего, Хауэллс включил в свой план приобретение двух роботов-собак Spot от Boston Dynamics. Стоимость "собачек" оценивается в $74,5 тыс. за штуку. По его словам, роботы необходимы для обеспечения безопасности, так как они оснащены камерами видеонаблюдения, и для сканирования. СМИ напомнило, что ранее робот Spot использовался для сканирования строительных объектов, выпаса овец и патрулирования парков в Сингапуре.

[ + – ] Робот-собака Spot Фото: Boston Dynamics

Хауэллс подчеркнул, что для реализации проекта потребуются две робо-собаки, чтобы одна могла патрулировать, пока вторая заряжает аккумулятор. Айтишник намерен даже дать им имена — "Сатоши" и "Хэл" в честь таинственного Сатоши Накамото, якобы создавшего биткоин, и Хэла Финни — первого получателя биткоин-транзакции.

Разработать план поисков парню помогли эксперты-консультанты. Также он получил финансирование от двух венчурных капиталистов. Теперь осталось только добиться разрешения от городского совета Ньюпорта раскапывать свалку. До сих пор городской совет не позволял Джеймсу это сделать. По словам представителя совета, Хауэллс не предоставил веских аргументов, которые могли бы убедить совет дать ему такие разрешение.

"Его инициатива может привести к значительным негативным последствиям для экологии", — добавил представитель.

Ранее мы сообщали, что биткоины, выброшенные айтишником, оценивались в $273 млн.