Британець, який викинув на звалище біткоїни на $176 млн, витратить на їх пошуки $11 млн

Джеймс Гавеллс має намір залучити до пошуків двох роботів-собак Spot.

Айтішник із Великобританії, який випадково викинув старий жорсткий диск, на якому зберігалися 8000 біткоїнів, розробив новий план із їх пошуку. Джеймс Гавеллс задіює двох роботів-собак Spot від Boston Dynamics, повідомляє businessinsider.com.

Гавеллс викинув жорсткий диск із біткоїнами у 2013 році. Пізніше хлопець з'ясував, що диск перебуває на сміттєзвалищі в Ньюпорті, що у Вельсі. З того часу він не втрачає надії знайти пропажу. Нещодавно Джеймс заявив, що має цілий "бізнес-план" на $11 млн, який має допомогти не тільки знайти диск, а й відновити всю інформацію на ньому. На момент написання матеріалу загальна вартість криптовалюти, втраченої Джеймсом, становить $176 млн.

Окрім іншого, Гавеллс включив у свій план придбання двох роботів-собак Spot від Boston Dynamics. Вартість "собачок" оцінюється у $74,5 тис. за штуку. За його словами, роботи необхідні для забезпечення безпеки, оскільки вони оснащені камерами відеоспостереження та для сканування. ЗМІ нагадало, що раніше робот Spot використовувався для сканування будівельних об'єктів, випасання овець і патрулювання парків у Сінгапурі.

[ + – ] Робот-собака Spot Фото: Boston Dynamics

Гавеллс підкреслив, що для реалізації проєкту будуть потрібні дві робо-собаки, щоб одна могла патрулювати, поки друга заряджає акумулятор. Айтішник має намір навіть дати їм імена — "Сатоші" та "Хел" на честь таємничого Сатоші Накамото, який нібито створив біткоїн, і Хела Фінні — першого одержувача біткоїн-транзакції.

Розробити план пошуків хлопцю допомогли експерти-консультанти. Також він одержав фінансування від двох венчурних капіталістів. Тепер залишилося лише добитися дозволу від міської ради Ньюпорта розкопувати звалище. Досі міська рада не дозволяла Джеймсу це зробити. За словами представника ради, Гавеллс не надав вагомих аргументів, які могли б переконати пораду надати йому такий дозвіл.

"Його ініціатива може призвести до значних негативних наслідків для екології", — додав представник.

Раніше ми повідомляли, що біткоїни, викинуті айтішником, оцінювали у 273 млн дол.