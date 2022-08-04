Быстрее квадрокоптера: на что способен новый дрон Swan Voyageur (фото, видео)

Небольшой беспилотник развивает скорость до 90 км/ч и имеет дальность полета 45 км.

Гонконгский стартап HEQ разрабатывает БПЛА вертикального взлета и посадки — Swan Voyageur. Новинку можно заказать за $1299 на Kickstarter, передает newatlas.com.

Дрон имеет форм-фактор хвостового VTOL. Это означает, что он взлетает, садится и зависает носом вверх. В этой позиции его 4 пропеллерно-двигательных блока функционируют как лопасти несущего винта вертолета. Чтобы совершить полет, устройство наклоняется вперед, принимая горизонтальное положение, фиксированные крылья обеспечивают подъемную силу, а также высокую скорость полета. СМИ пишет, что БПЛА летает быстрее, чем обычный квадрокоптер. Однако, в отличие от беспилотника с неподвижным крылом, Swan Voyageur не требует взлетно-посадочной полосы — он может взлетать и приземляться с места.

[ + – ] Дрон Swan Voyageur и его функции

Под носом дрона располагается камера, которая передает оператору видео в формате 1080p в реальном времени (на расстояние до 8 км), а также записывает видео в формате 4K/30 кадров в секунду на бортовую SD-карту. Медиа отмечает, что камеру стоит активировать, когда устройство уже приняло горизонтальное положение, иначе оно заснимет свой корпус. Сами же инженеры пишут, что применили новую технологию 3-осевой стабилизации платформы с неподвижным крылом на небольшой 12-мегапиксельной камере, чтобы стабилизировать изображение, даже если беспилотник будет сильно трястись.

По данным HEQ, одного заряда литий-полимерной батареи Swan Voyageur емкостью 5500 мАч должно хватить на 1 ч беспрерывного полета. Разработчики утверждают, что максимальная скорость движения дрона составляет примерно 90 км/ч, а максимальная дальность полета — 45 км.

[ + – ] Спецификация дрона Swan Voyager Фото: HEQ

Операторы смогут установить приложение HEQ Fly, чтобы общаться с другими операторами Voyager в радиусе 20 км.

На данный момент БПЛА доступен по предзаказу в $1299. После того, как аппараты запустят в массовое производство, их цена вырастет до $1599.

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