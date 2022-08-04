Швидше за квадрокоптер: на що здатний новий дрон Swan Voyageur (фото, відео)

Невеликий безпілотник розвиває швидкість до 90 км/год і має дальність польоту 45 км.

Гонконгський стартап HEQ розробляє БПЛА вертикального зльоту й посадки — Swan Voyageur. Новинку можна замовити за $1299 на Kickstarter, повідомляє newatlas.com.

Дрон має форм-фактор хвостового VTOL. Це означає, що він злітає, сідає та зависає носом нагору. У цій позиції його 4 пропелерно-рухові блоки функціонують як лопаті несучого гвинта вертольота. Щоб здійснити політ, пристрій нахиляється вперед, приймаючи горизонтальне положення, фіксовані крила забезпечують підйомну силу та високу швидкість польоту. ЗМІ пише, що БПЛА літає швидше за звичайний квадрокоптер. Однак, на відміну від безпілотника з нерухомим крилом, Swan Voyageur не вимагає злітно-посадкової смуги — він може злітати й приземлятися з місця.

[ + – ] Дрон Swan Voyageur і його функції

Під носом дрона розташована камера, яка передає оператору відео у форматі 1080p у реальному часі (на відстань до 8 км), а також записує відео у форматі 4K/30 кадрів в секунду на бортову SD-карту. Медіа зазначає, що камеру варто активувати, коли пристрій уже прийняв горизонтальне положення, інакше воно зніматиме свій корпус. Самі ж інженери пишуть, що застосували нову технологію 3-осьової стабілізації платформи з нерухомим крилом на невеликій 12-мегапіксельній камері, щоб стабілізувати зображення, навіть якщо безпілотник сильно трястиметься.

За даними HEQ, одного заряду літій-полімерної батареї Swan Voyageur ємністю 5500 мАг має вистачити на 1 год безперервного польоту. Розробники стверджують, що максимальна швидкість руху дрону становить приблизно 90 км/год, а максимальна дальність польоту — 45 км.

[ + – ] Специфікація дрону Swan Voyager Фото: HEQ

Оператори зможуть встановити HEQ Fly, щоб спілкуватися з іншими операторами Voyager в радіусі 20 км.

Наразі БПЛА доступний до замовлення за $1299. Після того, як апарати запустять у масове виробництво, їхня ціна зросте до $1599.

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