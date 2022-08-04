Дроны DJI AIR 2S Fly More Combo прилетят к ВСУ: что известно об этих БПЛА (видео)

Беспилотник оснащен ИИ-функционалом, что позволяет ему обнаруживать другие БПЛА поблизости.

Скоро волонтеры доставят ВСУ БПЛА модели AIR 2S Fly More Combo от китайского производителя DJI. Фокус расскажет подробности об этом беспилотнике.

На что способен дрон AIR 2S Fly More Combo

Аппарат предназначен для аэросъемки как днем, так и ночью, так что он может пригодиться разведчикам и артиллеристам. Его камера располагает матрицей CMOS (1 дюйм), смарт-функционалом "MasterShots", способна снимать 5.4K-видео и передавать в формате FHD на расстоянии в 12 км. Устройство может распознавать препятствия в 4 направлениях — снизу, сверху, впереди и позади. Отметим, что MasterShots работает на основе искусственного интеллекта. Оператор может выбрать определенный объект, после чего БПЛА будет снимать таким образом, чтобы объект оставался в центре кадра.

Есть и функция автопилота — APAS 4.0, которая делает возможным распознавание препятствий при высокой скорости полета.

Система AirSense отслеживает другие аппараты, находящиеся в воздухе, чтобы дрон с ними не столкнулся, улавливая ADS-B-сигналы. Информация о распознанных устройствах передается оператору в приложении DJI Fly.

Технические характеристики БПЛА:

Взлетный вес 595 г Размер 180×97×80 мм (в сложенном виде), 183×253×77 мм (в разложенном виде) Размер по диагонали (без пропеллеров) 302 мм Объем внутренней памяти 8 Гб Макс. скорость набора высоты 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) Макс. скорость снижения 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) Макс. скорость 19 м/сек (в S-mode), 15 м/сек (в N-mode), 5 м/сек (в T-mode) Макс. угол наклона 35° (в S-mode), 25°(в N-mode, 35° при сильном ветре) Макс. угловая скорость 250°/c (в S-mode), 90°/c (в N-mode) Макс. высота полета 5000 м Макс. время полета 31 мин. (без ветра) Макс. время зависания 30 мин. (без ветра) Диапазон рабочих температур 0° – 40°C (верхние датчики и автофокус камеры будут отключены при -10 ° C или ниже) Макс. дальность полета 18,5 км. (без ветра) Точность зависания Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) Спутниковые системы позиционирования GPS / ГЛОНАСС

Еще одним важным элементом дрона AIR 2S Fly More Combo является литий-ионный аккумулятор. Его емкость составляет 3500 мАч, энергоемкость 40,42 Вт/ч, что позволяет беспилотнику летать беспрерывно в течение 30 мин.

Известно, что на закупку 40-ка дронов для ВСУ было потрачено €38 тыс.

Характеристики передачи видеосигнала:

Диапазон рабочих частот 2,4–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц Задержка сигнала 120-130 мс Качество трансляции Мобильное устройство: 1080p/30 кадров в секунду, 12 Мбит/с, H.265/H.264/120-130 мс Макс. битрейт трансляции 44 Мбит/c Макс. дальность передачи сигнала 12 км (FCC), 8 км (CE), 8 км (SRRC), 8 км (MIC) Система передачи O3, Автопереключение 2,4 / 5,8 ГГц (совместимо с OcuSync 2.0), 4 антенны 2T4R

Ранее Фокус писал о том, что в Гонконге разрабатывается новый БПЛА вертикального взлета и посадки. Устройство может разгоняться до 90 км/ч и имеет максимальную дальность полета 45 км.