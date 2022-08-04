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Диджитал Российско-украинская война

Дроны DJI AIR 2S Fly More Combo прилетят к ВСУ: что известно об этих БПЛА (видео)

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Фото: DJI

Беспилотник оснащен ИИ-функционалом, что позволяет ему обнаруживать другие БПЛА поблизости.

Скоро волонтеры доставят ВСУ БПЛА модели AIR 2S Fly More Combo от китайского производителя DJI. Фокус расскажет подробности об этом беспилотнике.

На что способен дрон AIR 2S Fly More Combo

Аппарат предназначен для аэросъемки как днем, так и ночью, так что он может пригодиться разведчикам и артиллеристам. Его камера располагает матрицей CMOS (1 дюйм), смарт-функционалом "MasterShots", способна снимать 5.4K-видео и передавать в формате FHD на расстоянии в 12 км. Устройство может распознавать препятствия в 4 направлениях — снизу, сверху, впереди и позади. Отметим, что MasterShots работает на основе искусственного интеллекта. Оператор может выбрать определенный объект, после чего БПЛА будет снимать таким образом, чтобы объект оставался в центре кадра.

Есть и функция автопилота — APAS 4.0, которая делает возможным распознавание препятствий при высокой скорости полета.

Система AirSense отслеживает другие аппараты, находящиеся в воздухе, чтобы дрон с ними не столкнулся, улавливая ADS-B-сигналы. Информация о распознанных устройствах передается оператору в приложении DJI Fly.

Технические характеристики БПЛА:

Взлетный вес595 г
Размер180×97×80 мм (в сложенном виде), 183×253×77 мм (в разложенном виде)
Размер по диагонали (без пропеллеров)302 мм
Объем внутренней памяти8 Гб
Макс. скорость набора высоты6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode)
Макс. скорость снижения6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode)
Макс. скорость19 м/сек (в S-mode), 15 м/сек (в N-mode), 5 м/сек (в T-mode)
Макс. угол наклона35° (в S-mode), 25°(в N-mode, 35° при сильном ветре)
Макс. угловая скорость250°/c (в S-mode), 90°/c (в N-mode)
Макс. высота полета5000 м
Макс. время полета31 мин. (без ветра)
Макс. время зависания30 мин. (без ветра)
Диапазон рабочих температур0° – 40°C (верхние датчики и автофокус камеры будут отключены при -10 ° C или ниже)
Макс. дальность полета18,5 км. (без ветра)
Точность зависанияВертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS)
Спутниковые системы позиционированияGPS / ГЛОНАСС

Еще одним важным элементом дрона AIR 2S Fly More Combo является литий-ионный аккумулятор. Его емкость составляет 3500 мАч, энергоемкость 40,42 Вт/ч, что позволяет беспилотнику летать беспрерывно в течение 30 мин.

Известно, что на закупку 40-ка дронов для ВСУ было потрачено €38 тыс.

Характеристики передачи видеосигнала:

Диапазон рабочих частот2,4–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц
Задержка сигнала120-130 мс
Качество трансляцииМобильное устройство: 1080p/30 кадров в секунду, 12 Мбит/с, H.265/H.264/120-130 мс
Макс. битрейт трансляции44 Мбит/c
Макс. дальность передачи сигнала12 км (FCC), 8 км (CE), 8 км (SRRC), 8 км (MIC)
Система передачиO3, Автопереключение 2,4 / 5,8 ГГц (совместимо с OcuSync 2.0), 4 антенны 2T4R

Ранее Фокус писал о том, что в Гонконге разрабатывается новый БПЛА вертикального взлета и посадки. Устройство может разгоняться до 90 км/ч и имеет максимальную дальность полета 45 км.